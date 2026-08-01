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Главная / Общество /

В Энергодаре при атаке украинских дронов погибла женщина

Ведомости

В результате беспилотной атаки по многоквартирному дому в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре погибла женщина 1952 г. р., сообщил глава населенного пункта Максим Пухов в Мах.

По удар попал пятиэтажный дом по проспекту Строителей, несколько квартир загорелись.

Пухов рассказал, что ночью также были зафиксированы удары БПЛА по территории 30-й пожарно-спасательной части. Пострадавших нет. Глава города подчеркнул, что удар по спецслужбе, работающей на защиту людей, – это акт террора.

30 июля на ЗАЭС обезвредили беспилотник вооруженных сил Украины. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.

23 июля четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по рынку и магазину в Энергодаре. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

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