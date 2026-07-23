Четыре человека ранены при ударах ВСУ по рынку и магазину в Энергодаре
В Энергодаре четыре человека получили ранения в результате ударов ВСУ по городскому рынку и магазину. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в Max.
По его словам, первый удар пришелся по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Вторая атака была нанесена по территории магазина на улице Воинов-интернационалистов. Здесь пострадали мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, получившая тяжелые ранения.
Все пострадавшие доставлены в медико-санитарную часть, где им оказывают необходимую помощь.
«Противник вновь наносит удары по местам, где находятся мирные жители», – заявил Пухов, призвав жителей соблюдать максимальную осторожность и по возможности избегать мест массового пребывания людей и открытых пространств.
До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 23 июля силы ПВО уничтожили и перехватили 223 украинских беспилотника над 18 российскими регионами и акваторией Азовского моря.
12 июля также сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Энергодар погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. По данным властей, удар был нанесен по остановке общественного транспорта и автомобилю. 15 июля главный инженер Запорожской АЭС погиб после атаки украинского беспилотника на служебный автомобиль у границы промышленной площадки станции и Энергодара.