Четыре человека ранены при ударах ВСУ по рынку и магазину в Энергодаре

По его словам, первый удар пришелся по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Вторая атака была нанесена по территории магазина на улице Воинов-интернационалистов. Здесь пострадали мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, получившая тяжелые ранения.