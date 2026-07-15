Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона

Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки дронаТакже убит водитель станции
Главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев убит в результате целенаправленного удара вооруженных сил Украины, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его слова приводятся в канале «Росатома» в Мах.
Служебную машину станции, в которой находился Яковлев, атаковал дрон. Это произошло на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате удара также погиб водитель Дмитрий Филиппов.
Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств». Ценой такого попустительства, по его словам, может стать массированный ядерный инцидент на территориях России, Украины и Европы.
«Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Энергодар остался без электроснабжения после атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. По его данным, запасов топлива для дизельных генераторов достаточно, а городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.