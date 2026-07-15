Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Энергодар остался без электроснабжения после атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. По его данным, запасов топлива для дизельных генераторов достаточно, а городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.