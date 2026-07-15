Энергодар обесточен из-за атаки дронов
Энергодар остался без электроснабжения после атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, критически важные и социальные объекты переведены на резервные источники питания. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации оперативной обстановки.
«Ситуация сложная, но контролируемая», – пояснил глава региона.
По его данным, запасов топлива для дизельных генераторов достаточно, а городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.
14 июля Балицкий также сообщал, что из-за аварийных отключений без электроснабжения осталась значительная часть населенных пунктов Запорожской области. Аналогичная ситуация наблюдалась и 9 июля.
По данным Минобороны России, в ночь на 15 июля дежурные средства ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над восемью регионами страны и акваториями двух морей.