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Энергодар обесточен из-за атаки дронов

Ведомости

Энергодар остался без электроснабжения после атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, критически важные и социальные объекты переведены на резервные источники питания. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации оперативной обстановки.

«Ситуация сложная, но контролируемая», – пояснил глава региона.

По его данным, запасов топлива для дизельных генераторов достаточно, а городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.

14 июля Балицкий также сообщал, что из-за аварийных отключений без электроснабжения осталась значительная часть населенных пунктов Запорожской области. Аналогичная ситуация наблюдалась и 9 июля.

По данным Минобороны России, в ночь на 15 июля дежурные средства ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над восемью регионами страны и акваториями двух морей.

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