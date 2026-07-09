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Балицкий сообщил об аварийных отключениях электричества в Запорожской области

Ведомости

Значительная часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения из-за аварийных отключений, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», – подчеркнул губернатор.

8 июля в Калининградской области после аварии на подстанции энергетики восстановили электроснабжение, которое было нарушено у 30 000 человек. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о дефиците электроэнергии на полуострове и введении графиков аварийных отключений.

6 июля губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об отключении электричества в 10 округах региона из-за атак ВСУ. В тот же день на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ вывели из работы энергоблок №5, станция была переведена на питание собственных нужд от резервных трансформаторов.

6 июля Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ провести массовую атаку на российские гражданские объекты – по нимы было запущено 625 беспилотников, 613 из которых сбили средства ПВО.

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