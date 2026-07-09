Балицкий сообщил об аварийных отключениях электричества в Запорожской области

6 июля губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об отключении электричества в 10 округах региона из-за атак ВСУ. В тот же день на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ вывели из работы энергоблок №5, станция была переведена на питание собственных нужд от резервных трансформаторов.



6 июля Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ провести массовую атаку на российские гражданские объекты – по нимы было запущено 625 беспилотников, 613 из которых сбили средства ПВО.