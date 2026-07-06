Минобороны заявило о попытке ВСУ провести массовую атаку гражданских объектов

В ночь на 6 июля силы ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 22 российскими регионами и акваторией Азовского моря. В результате ночной атаки на Крым погиб человек, еще двое пострадали. Повреждение линии электропередачи (ЛЭП) вызвало отключение электроснабжения на территории Южного берега Крыма и в Симферополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате удара за пределами города значительная часть Севастополя временно осталась без электроснабжения. К утру 6 июля энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов.