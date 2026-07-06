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Главная / Политика /

Минобороны заявило о попытке ВСУ провести массовую атаку гражданских объектов

Ведомости

В ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Россию, запустив 625 ударных беспилотников большой дальности. Средства ПВО уничтожили 613 из них, сообщило Минобороны РФ.

Удары наносились по объектам вне зоны специальной военной операции, в основном по гражданской топливно-энергетической инфраструктуре в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и Крыму.

Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской областью (147), Ярославской (72), Крымом (64) и Ленинградской областью (48). Над Белгородской и Калужской областью были уничтожены 43 и 31 дрон соответственно. В Минобороны отметили, что атака была приурочена к саммиту НАТО в Анкаре и имела целью показать западным спонсорам готовность Украины поражать российские гражданские объекты.

Что известно об ответном ударе по Киеву

Политика / Армия и спецслужбы

В ответ на атаки Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. В ведомстве подчеркнули, что наращивание поставок вооружений из Европы и Великобритании не останется незамеченным. Минобороны пообещало адекватное усиление ответных ударов по территории Украины.

В ночь на 6 июля силы ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 22 российскими регионами и акваторией Азовского моря. В результате ночной атаки на Крым погиб человек, еще двое пострадали. Повреждение линии электропередачи (ЛЭП) вызвало отключение электроснабжения на территории Южного берега Крыма и в Симферополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате удара за пределами города значительная часть Севастополя временно осталась без электроснабжения. К утру 6 июля энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов.

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