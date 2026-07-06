Сальдо: 10 округов Херсонской области полностью или частично обесточены
Полностью или частично лишились электроэнергии 10 округов Херсонской области. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, полностью без электроэнергии остаются Верхнерогачикский, Ивановский и Нижнесерогозский округа, Частично электричества лишены Великолепетихский, Горностаевский, Голопристанский, Каховский, Новотроицкий, Скадовский и Чаплинский округа – 207 населенных пунктов.
5 июля Сальдо информировал, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Тогда для стабилизации работы энергосистемы временно ограничили подачу электроэнергии в части Великолепетихского, Горностаевского, Каховского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского и Новотроицкого округов. Свет полностью отключили в Ивановском, Верхнерогачикском и Нижнесерогозском округах.
6 июля Севастополь временно лишился электроснабжения в результате украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Позже он отметил, что электроснабжение восстановлено в большинстве жилых домов города. По его словам, энергетики смогли перезапитать по резервным схемам практически все объекты. Остальные потребители будут постепенно подключаться к электричеству по мере снятия ограничений системным оператором.
Кроме того, повреждение линии электропередачи (ЛЭП) вызвало отключение электроснабжения на территории Южного берега Крыма и в Симферополе.