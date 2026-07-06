Сальдо: 10 округов Херсонской области полностью или частично обесточены

6 июля Севастополь временно лишился электроснабжения в результате украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Позже он отметил, что электроснабжение восстановлено в большинстве жилых домов города. По его словам, энергетики смогли перезапитать по резервным схемам практически все объекты. Остальные потребители будут постепенно подключаться к электричеству по мере снятия ограничений системным оператором.