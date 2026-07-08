Аксенов: дефицит топлива и перебои с электроснабжением в Крыму сохранятся
Ситуация с обеспечением Крыма топливом и электроэнергией остается сложной. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, часть принимаемых решений не может быть озвучена публично. Аксенов отметил, что власти сосредоточены на прямом взаимодействии с жителями и оказании адресной помощи. По словам главы региона, ситуация с поставками топлива остается напряженной и сохранится на некоторое время, при этом в определенные дни топлива в свободной продаже не будет.
Аксенов добавил, что вопрос решается совместно с федеральным центром, а о ходе работы он регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину.
Говоря об электроснабжении, глава республики предупредил, что точных графиков подачи электроэнергии пока не будет. По его словам, проблемы с поставками электричества сохраняются, однако работа по их устранению продолжается. Он также подчеркнул, что все органы власти Крыма функционируют в круглосуточном режиме.
7 июля вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, Кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. Особое внимание на совещании планируется уделить обеспечению потребностей в топливе Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.
24 июня Новак провел совещание, ключевой темой которого стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Тогда ведомствам поручили обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от сезонных факторов. На фоне повышенного спроса ряд регионов, включая Крым, ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС.