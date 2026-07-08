Аксенов: дефицит топлива и перебои с электроснабжением в Крыму сохранятся

По его словам, часть принимаемых решений не может быть озвучена публично. Аксенов отметил, что власти сосредоточены на прямом взаимодействии с жителями и оказании адресной помощи. По словам главы региона, ситуация с поставками топлива остается напряженной и сохранится на некоторое время, при этом в определенные дни топлива в свободной продаже не будет.