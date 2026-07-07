Новак: ситуация на топливном рынке остается напряженной

26 июня Новак сообщал, что правительство рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива. 24 июня он провел совещание, ключевой темой которого стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Тогда ведомствам поручили обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от сезонных факторов. На фоне повышенного спроса ряд регионов, включая Крым, Севастополь, Адыгею, Липецкую и Курганскую области, ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС.