Новак: ситуация на топливном рынке остается напряженной
Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.
«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», – сказал Новак (цитата по ТАСС). Кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, добавил он. «Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», – пояснил вице-премьер.
Особое внимание на совещании планируется уделить обеспечению потребностей в топливе Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.
26 июня Новак сообщал, что правительство рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива. 24 июня он провел совещание, ключевой темой которого стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Тогда ведомствам поручили обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от сезонных факторов. На фоне повышенного спроса ряд регионов, включая Крым, Севастополь, Адыгею, Липецкую и Курганскую области, ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС.