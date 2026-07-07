Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 189,2+3%CNY Бирж.11,226+0,38%IMOEX2 171,52-1,03%RTSI877,36-1,03%RGBI111,11-0,71%RGBITR741,47-0,65%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новак: ситуация на топливном рынке остается напряженной

Ведомости

Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», – сказал Новак (цитата по ТАСС). Кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, добавил он. «Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», – пояснил вице-премьер.

Особое внимание на совещании планируется уделить обеспечению потребностей в топливе Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

26 июня Новак сообщал, что правительство рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива. 24 июня он провел совещание, ключевой темой которого стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Тогда ведомствам поручили обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от сезонных факторов. На фоне повышенного спроса ряд регионов, включая Крым, Севастополь, Адыгею, Липецкую и Курганскую области, ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС.

Читайте также:Новак: в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её