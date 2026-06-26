Новак: в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка

Новак: в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынкаНакануне вице-премьер поручил обеспечить приоритетные поставки в ряд регионов
На внутреннем рынке России сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения потребителей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«У нас топлива достаточно на рынке», – сказал Новак, отвечая на вопрос о наличии необходимых запасов и возможности увеличения предложения.
23 июня на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. По его словам, правительство подготовило комплекс мер для увеличения поставок топлива в период летнего роста спроса. Так, нефтеперерабатывающие заводы увеличили загрузку, а сроки плановых ремонтов были сокращены. Кроме того, вице-премьер сообщал, что кабмин рассматривает возможность распространения полного запрета на экспорт дизельного топлива.
24 июня Новак поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов.
На фоне повышенного спроса ряд российских регионов ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива на АЗС. Власти подчеркивали, что меры связаны не с фактическим дефицитом, а с необходимостью предотвратить его возникновение. Первые ограничения были введены в Крыму и Севастополе. Позднее аналогичные меры принимали в Адыгее, Липецкой и Курганской областях, а также в Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Омской, Вологодской, Белгородской, Волгоградской, Пензенской и Новосибирской областях.