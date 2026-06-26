Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,365+1,75%KLVZ1,724-3,36%RGSS0,157-4,02%IMOEX2 218,08-1,73%RTSI923,84-1,73%RGBI113,27-0,89%RGBITR752,75-0,84%
Главная / Бизнес /

Новак: в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка

Накануне вице-премьер поручил обеспечить приоритетные поставки в ряд регионов
Ведомости

На внутреннем рынке России сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения потребителей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», – сказал Новак, отвечая на вопрос о наличии необходимых запасов и возможности увеличения предложения.

23 июня на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. По его словам, правительство подготовило комплекс мер для увеличения поставок топлива в период летнего роста спроса. Так, нефтеперерабатывающие заводы увеличили загрузку, а сроки плановых ремонтов были сокращены. Кроме того, вице-премьер сообщал, что кабмин рассматривает возможность распространения полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку поставок топлива в ряд регионов

Экономика

24 июня Новак поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов.

На фоне повышенного спроса ряд российских регионов ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива на АЗС. Власти подчеркивали, что меры связаны не с фактическим дефицитом, а с необходимостью предотвратить его возникновение. Первые ограничения были введены в Крыму и Севастополе. Позднее аналогичные меры принимали в Адыгее, Липецкой и Курганской областях, а также в Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Омской, Вологодской, Белгородской, Волгоградской, Пензенской и Новосибирской областях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте