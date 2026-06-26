Новак: в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка

На фоне повышенного спроса ряд российских регионов ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива на АЗС. Власти подчеркивали, что меры связаны не с фактическим дефицитом, а с необходимостью предотвратить его возникновение. Первые ограничения были введены в Крыму и Севастополе. Позднее аналогичные меры принимали в Адыгее, Липецкой и Курганской областях, а также в Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Омской, Вологодской, Белгородской, Волгоградской, Пензенской и Новосибирской областях.