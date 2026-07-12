Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Энергодар
Четыре человека погибли, четверо пострадали при атаке ВСУ на Энергодар. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Уточняется, что среди погибших – две женщины и двое мужчин. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Глава города Максим Пухов сообщал об одной погибшей женщине 1971 г. р. По его данным, беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку. Троим пострадавшим помощь оказали амбулаторно, один человек госпитализирован. Кроме удара по остановке беспилотники атаковали один из магазинов города. Обошлось без пострадавших.
10 июля в Калининграде прошел 13-й раунд межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ под руководством Лихачева и генерального директора Рафаэля Гросси. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что стороны согласовали конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации с безопасностью вокруг ЗАЭС и в Энергодаре.
Как сообщил Лихачев на встрече, с начала эскалации погибли семь человек, один из погибших – сотрудник АЭС. 40 человек пострадали в результате атак. Учитывая новые жертвы, число погибших выросло до 11, раненых – до 44.
По оценке «Росатома», с середины марта 2026 г. ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии. 20 июня Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта оказалась полностью отрезана от внешнего питания.