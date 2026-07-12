Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Энергодар

Глава города Максим Пухов сообщал об одной погибшей женщине 1971 г. р. По его данным, беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку. Троим пострадавшим помощь оказали амбулаторно, один человек госпитализирован. Кроме удара по остановке беспилотники атаковали один из магазинов города. Обошлось без пострадавших.