15 июля главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного удара вооруженных сил Украины. Служебную машину станции, в которой находился Яковлев, атаковал дрон. Это произошло на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате удара также погиб водитель Дмитрий Филиппов. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна из-за прямого поощрения западными государствами ВСУ к совершению террористических актов. По его словам, платой за такое попустительство может стать масштабная ядерная авария, которая затронет территории России, Украины и европейских стран.