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Главное из заявлений Лихачева об атаках на Запорожскую АЭС

С апреля в Энергодаре погибли 15 человек
Ася Султанова
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Минувшей ночью украинский дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков Запорожской АЭС и предназначенную для перемещения персонала. Место удара находится всего в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. «Ведомости» собрали основные заявления главы «Росатома» Алексея Лихачева о ситуации на ЗАЭС и в городе-спутнике Энергодаре.

С 27 апреля в Энергодаре погибли 15 человек, 51 ранен.

В результате срабатывания автоматики 1 августа станция примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения.

Cейчас Запорожская АЭС запитана по единственной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Российские ремонтные бригады восстановили поврежденную линию «Днепровская» еще 21 июня, однако из-за бездействия украинской стороны подключение так и не было осуществлено за полтора месяца.

Несмотря на инциденты, персонал станции поддерживает объект в безопасном состоянии, проявляя профессионализм и самоотверженность, подчеркнул Лихачев.

В начале недели Энергодар на несколько дней оставался без света, сейчас электричество и вода подаются по графику. Но проблема полного энергоснабжения жилого сектора пока не решена.

В городе после атак работают лишь несколько магазинов. Удары наносятся по пожарной части, общественному транспорту и жилым домам, а личные автомобили подрываются дистанционно установленными минами.

По заявлению главы Росатома, украинские власти стремятся сделать жизнь в городе невыносимой, посеять панику и таким образом повлиять на безопасность АЭС. При этом, несмотря на давление, жители не покинули город, станция продолжает работу, а жизнь в Энергодаре не останавливается.

Сотрудники атомной отрасли и жители других атомных городов собрали гуманитарную помощь для Энергодара. Первую партию уже доставили, несмотря на сложности с логистикой.

В «Росатоме» отмечают недостаточность усилий МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС. В ходе консультаций обсуждался возможный визит гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Энергодар. Лихачев выразил надежду, что визит состоится в ближайшее время и позволит Гросси лично оценить ситуацию.

15 июля главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного удара вооруженных сил Украины. Служебную машину станции, в которой находился Яковлев, атаковал дрон. Это произошло на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате удара также погиб водитель Дмитрий Филиппов. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна из-за прямого поощрения западными государствами ВСУ к совершению террористических актов. По его словам, платой за такое попустительство может стать масштабная ядерная авария, которая затронет территории России, Украины и европейских стран.

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