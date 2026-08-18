МИД обвинил Киев в срыве визита Гросси на ЗАЭС

Территория ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар регулярно подвергаются ударам с момента начала боевых действий на Украине в 2022 г. С момента взятия станции под контроль на ней присутствуют специалисты МАГАТЭ, а Гросси поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.