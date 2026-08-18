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МИД обвинил Киев в срыве визита Гросси на ЗАЭС

Ведомости

Украинская сторона сорвала визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, заявили в МИД России.

Поездка должна была состояться 20 и 21 августа. Украина, как утверждают в Москве, предупредила Гросси, что «не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России».

«[Киев] не скрывает своих преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень. Понятно, что в таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит», – заявили в МИДе.

Территория ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар регулярно подвергаются ударам с момента начала боевых действий на Украине в 2022 г. С момента взятия станции под контроль на ней присутствуют специалисты МАГАТЭ, а Гросси поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

30 июля на ЗАЭС была совершена атак в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Дрон обнаружили и обезвредили. На ЗАЭС заявили, что атака представляет собой крайне опасный инцидент. Повреждение транспортера могло бы лишить станцию возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.

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