Эрдоган заявил, что Венгрию хотят отстранить от председательства в ЕС

1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло на полгода от Бельгии к Венгрии. Уже 2 июля Орбан направился на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Там он предложил рассмотреть вариант прекращения огня до начала мирных переговоров, но украинские власти отвергли это предложение. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.