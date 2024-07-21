Эрдоган заявил, что Венгрию хотят отстранить от председательства в ЕС
Страны ЕС намерены отстранить Венгрию от председательства в союзе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС. Наша задача сейчас – набраться терпения. Надеюсь, что, обладая таким терпением, мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время», – сказал он (цитата по TRT).
Эрдоган отметил, что премьер-министра страны Виктора Орбана начали «усиленно критиковать», в том числе за поездки в Россию, Китай и Азербайджан.
1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло на полгода от Бельгии к Венгрии. Уже 2 июля Орбан направился на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Там он предложил рассмотреть вариант прекращения огня до начала мирных переговоров, но украинские власти отвергли это предложение. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
После визита в Россию 6 июля Орбан отправился в Азербайджан, а оттуда – в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.
9 июля Орбан отправил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с Путиным. Мишель позже отверг предложения Орбана.