Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Эрдоган заявил, что Венгрию хотят отстранить от председательства в ЕС

Ведомости

Страны ЕС намерены отстранить Венгрию от председательства в союзе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС. Наша задача сейчас – набраться терпения. Надеюсь, что, обладая таким терпением, мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время», – сказал он (цитата по TRT).

Эрдоган отметил, что премьер-министра страны Виктора Орбана начали «усиленно критиковать», в том числе за поездки в Россию, Китай и Азербайджан.

1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло на полгода от Бельгии к Венгрии. Уже 2 июля Орбан направился на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Там он предложил рассмотреть вариант прекращения огня до начала мирных переговоров, но украинские власти отвергли это предложение. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

После визита в Россию 6 июля Орбан отправился в Азербайджан, а оттуда – в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.

9 июля Орбан отправил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с Путиным. Мишель позже отверг предложения Орбана.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных