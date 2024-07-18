Орбан: повлиять на развитие событий на Украине могут США, Евросоюз и Китай

Орбан: повлиять на развитие событий на Украине могут США, Евросоюз и КитайПремьер-министр Венгрии подытожил посещение ряда стран в рамках «мирной миссии»
Повлиять на развитие событий на Украине способны три глобальных игрока – Евросоюз, США и Китай. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в докладе президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, где изложил оценку встреч с лидерами России, Украины, Китая, Турции и кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
По словам Орбана, необходимо также принимать во внимание Турцию – как «важного регионального игрока» и единственного успешного посредника между Россией и Украиной с начала специальной военной операции.
По мнению политика, Китай начнет действовать активнее лишь в случае, если шансы на успех участия республики «будут близки к определенным», что на данный момент, по оценке КНР, таковым не является.
Венгерский премьер-министр также отметил, что США в настоящее время в большой степени озабочены президентской кампанией, и действующий президент Джо Байден «прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке».
«Очевидно, что он [Байден] не способен изменить текущую провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику. Как мы много раз наблюдали за последние годы, в подобных ситуациях бюрократия без политического руководства будет продолжать идти по прежнему пути», – отметил Орбан.
По убеждению политика, если Трамп победит на выборах в ноябре, «соотношение финансового бремени между США и ЕС значительно изменится в невыгодную для ЕС сторону, когда дело дойдет до финансовой поддержки Украины».
Орбан также заявил, что, по его наблюдениям, интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время «радикально возрастет». По его словам, страны-участники конфликта «полны решимости» еще больше втянуться в противостояние.
«Таким образом, мы можем предположить, что напряженность не снизится и стороны не начнут искать выход из конфликта без существенного внешнего вмешательства», – отметил он.
Кроме того, премьер Венгрии заявил, что «европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США» и предложил пересмотреть продолжение этой политики в будущем.
Орбан также предложил провести переговоры с Китаем о модальностях следующей мирной конференции, возобновить прямые линии дипломатической связи с Россией при сохранении политических контактов на высоком уровне с Украиной, а также начать «политическое наступление» на Глобальный Юг, признание которого Европа потеряла из-за позиции по Украине.
18 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью «РИА Новости», что Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для проведения переговоров между Россией и Украиной.
Венгрия председательствует в ЕС с июля. Орбан посетил Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне в рамках «мирной миссии». Он также обсудил достижение мира на Украине с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, где обменялся мнениями по мирному урегулированию на Украине с президентом России Владимиром Путиным. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
9 июля Орбан отправил Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Мишель позже отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии. Он подчеркивал, что Венгрия не может выдвигать мирные инициативы и представлять Евросоюз без согласия Брюсселя.