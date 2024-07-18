Орбан: повлиять на развитие событий на Украине могут США, Евросоюз и Китай

«Очевидно, что он [Байден] не способен изменить текущую провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику. Как мы много раз наблюдали за последние годы, в подобных ситуациях бюрократия без политического руководства будет продолжать идти по прежнему пути», – отметил Орбан.