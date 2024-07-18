Венгрия заявила о готовности стать площадкой для переговоров РФ и Украины
Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».
«Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы», – сказал министр.
По словам Сийярто, об этом он сообщил через два дня после начала конфликта министру иностранных дел РФ Сергей Лаврову и руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку. Венгерский министр добавил: «Так что если мы нужны, мы в [вашем] распоряжении».
В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал председательство в ЕС с «мирной миссии», посетив Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне. Он также обсудил достижение мира на Украине с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
5 июля венгерский премьер прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями по мирному урегулированию на Украине. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
14 июня Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Киев инициативу также отверг.
При этом 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, который планируется провести в ноябре. В Кремле выразили мнение, что первый саммит был вовсе не мирным, и добавили, что нужно понять, что имеет в виду Зеленский, говоря о втором «мирном саммите». Там также отмечали, что Москва готова обсуждать только в комплексе «всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств».