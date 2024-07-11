Песков: у возможного саммита с участием Москвы и Киева пока нет повестки

10 июля «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в Турции написало, что новая конференция по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Саудовской Аравии. Агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования в Украине перед выборами в США в ноябре, на этот раз с участием России. Стремление организовать встречу перед выборами в США указывает на то, что Украина опасается перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом.