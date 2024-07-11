Песков: у возможного саммита с участием Москвы и Киева пока нет повестки
Россия готова вести переговоры по всему комплексу ситуации на Украине, но обсуждать отдельные, вырванные из общего контекста элементы безопасности российская сторона не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет. Нет понимания, о какой повестке дня может идти речь. Место проведения – это важно, но это вторично», – пояснил Песков.
Песков напомнил, что Путин и РФ открыты для диалога, но нужно понимать, о чем идет речь. С самого начала говорилось, что для РФ недопустимо расширение НАТО на территорию Украины – это угроза безопасности России. Однако в итогом коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне указано, что Украина обязательно войдет в альянс.
«Обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем, об этом говорил Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств, но все это должно обсуждаться вкупе», – пояснил представитель Кремля.
10 июля «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в Турции написало, что новая конференция по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Саудовской Аравии. Агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования в Украине перед выборами в США в ноябре, на этот раз с участием России. Стремление организовать встречу перед выборами в США указывает на то, что Украина опасается перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
23 июня кандидат в президенты США Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.