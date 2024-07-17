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Премьер Словакии попросил МИД не поддерживать критику ЕС в адрес Орбана

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал указание МИДу страны не поддерживать инициативы ЕС по критике в адрес венгерского коллеги Виктора Орбана за визит в Москву. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я дал указание министерству иностранных дел, чтобы наши представители в [структурах] Евросоюза ни в коем случае не соглашались с сумасшедшими идеями наказывать Венгрию как председательствующую страну в ЕС, за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, помимо Киева и Вашингтона, еще и Москву, и Пекин», – заявил он в видеообращении (цитата по ТАСС).

5 июля Орбан посетил Москву с мирной миссией. Европейские власти предупредили, что визит Орбана в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным происходит не от лица ЕС. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.

9 июля Орбан отправил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, отношение Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.

Мишель позже отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии, писал Reuters. По его словам, Венгрия не может выдвигать мирные инициативы и представлять Евросоюз без согласия Брюсселя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 июля, что ЕС пытается изобличить и дезавуировать полномочия Орбана по мирному урегулированию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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