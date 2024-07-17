Премьер Словакии попросил МИД не поддерживать критику ЕС в адрес Орбана

«Я дал указание министерству иностранных дел, чтобы наши представители в [структурах] Евросоюза ни в коем случае не соглашались с сумасшедшими идеями наказывать Венгрию как председательствующую страну в ЕС, за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, помимо Киева и Вашингтона, еще и Москву, и Пекин», – заявил он в видеообращении (цитата по ТАСС).