Премьер Словакии попросил МИД не поддерживать критику ЕС в адрес Орбана
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал указание МИДу страны не поддерживать инициативы ЕС по критике в адрес венгерского коллеги Виктора Орбана за визит в Москву. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Я дал указание министерству иностранных дел, чтобы наши представители в [структурах] Евросоюза ни в коем случае не соглашались с сумасшедшими идеями наказывать Венгрию как председательствующую страну в ЕС, за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, помимо Киева и Вашингтона, еще и Москву, и Пекин», – заявил он в видеообращении (цитата по ТАСС).
5 июля Орбан посетил Москву с мирной миссией. Европейские власти предупредили, что визит Орбана в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным происходит не от лица ЕС. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.
9 июля Орбан отправил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, отношение Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.
Мишель позже отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии, писал Reuters. По его словам, Венгрия не может выдвигать мирные инициативы и представлять Евросоюз без согласия Брюсселя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 июля, что ЕС пытается изобличить и дезавуировать полномочия Орбана по мирному урегулированию.