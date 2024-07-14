Фицо сравнил свою историю с покушением со стрельбой в Трампа

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал нападение на экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что это покушение было совершено «как под копирку». Об этом политик написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России).