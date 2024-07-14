Фицо сравнил свою историю с покушением со стрельбой в Трампа
Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал нападение на экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что это покушение было совершено «как под копирку». Об этом политик написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России).
«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть, а когда им это не удается, они настолько раздражают общественность, что какой-то бедолага берет в руки пистолет», – заявил Фицо.
После случившегося, считает он, последуют речи о «необходимости примирения, умиротворения и прощения».
Покушение на словацкого премьера было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула - был задержан на месте. Сообщалось, что преступник выступал против проводимой премьером политики.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.