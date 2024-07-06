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Фицо впервые появился на публике после покушения

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения, пишет Reuters.

Фицо выступил в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.

В своей речи Фицо затронул в том числе украинский конфликт – в этом контексте он призвал к переговорам Между Россией и Украиной и поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву. Фицо также заявил, что прилетел бы в российскую столицу вместе с Орбаном, если бы здоровье позволило.

5 июня Фицо обратился с первым после покушения обращением и заявил, что планирует вернуться к работе на рубеже июня и июля. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 31 мая говорил, что восстановление премьер-министра Словакии Роберта Фицо для возвращения к служебным обязанностям займет месяцы. 

Покушение на словацкого премьера Фицо было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший 71-летний писатель Юрай Цинтула был задержан на месте. Сообщалось, что преступник выступал против проводимой премьером политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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