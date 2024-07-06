Фицо впервые появился на публике после покушения

В своей речи Фицо затронул в том числе украинский конфликт – в этом контексте он призвал к переговорам Между Россией и Украиной и поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву. Фицо также заявил, что прилетел бы в российскую столицу вместе с Орбаном, если бы здоровье позволило.