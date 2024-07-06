Фицо впервые появился на публике после покушения
Фицо выступил в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.
В своей речи Фицо затронул в том числе украинский конфликт – в этом контексте он призвал к переговорам Между Россией и Украиной и поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву. Фицо также заявил, что прилетел бы в российскую столицу вместе с Орбаном, если бы здоровье позволило.
5 июня Фицо обратился с первым после покушения обращением и заявил, что планирует вернуться к работе на рубеже июня и июля. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 31 мая говорил, что восстановление премьер-министра Словакии Роберта Фицо для возвращения к служебным обязанностям займет месяцы.
Покушение на словацкого премьера Фицо было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший 71-летний писатель Юрай Цинтула был задержан на месте. Сообщалось, что преступник выступал против проводимой премьером политики.