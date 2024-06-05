Переживший покушение Фицо планирует вернуться к работе в конце июня
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился с первым после покушения обращением и заявил, что планирует вернуться к работе на рубеже июня и июля. Видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta).
«Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе на рубеже июня и июля», – сказал Фицо.
15 мая на премьера Словакии Фицо было совершено покушение в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабмина. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший 71-летний писатель Юрай Цинтула был задержан на месте.
По данным следствия, атака не планировалась заранее, а стрелявший присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабмина. Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
30 мая Фицо был выписан из больницы им. Рузвельта в Банска-Бистрице, он был доставлен домой в Братиславу. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 31 мая говорил, что восстановление премьер-министра Словакии Роберта Фицо для возвращения к служебным обязанностям займет месяцы.