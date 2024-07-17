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Кремль: ЕС пытается дезавуировать полномочия Орбана по мирному урегулированию

Ведомости

Европейские власти пытаются изобличить и дезавуировать полномочия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах», – сказал он.

Представитель Кремля отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 июля встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Нью-Йорке.

5 июля Орбан посетил Москву с мирной миссией. Европейские власти предупредили, что визит Орбана в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным происходит не от лица ЕС. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.

До этого, 2 июля, премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил украинского президента Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев отклонил предложение.

9 июля Орбан отправил Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава Евросовета Шарль Мишель позже отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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