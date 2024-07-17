Кремль: ЕС пытается дезавуировать полномочия Орбана по мирному урегулированию

5 июля Орбан посетил Москву с мирной миссией. Европейские власти предупредили, что визит Орбана в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным происходит не от лица ЕС. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.