Кремль: ЕС пытается дезавуировать полномочия Орбана по мирному урегулированию
Европейские власти пытаются изобличить и дезавуировать полномочия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах», – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 июля встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Нью-Йорке.
5 июля Орбан посетил Москву с мирной миссией. Европейские власти предупредили, что визит Орбана в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным происходит не от лица ЕС. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.
До этого, 2 июля, премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил украинского президента Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев отклонил предложение.
9 июля Орбан отправил Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава Евросовета Шарль Мишель позже отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.