Глава Евросовета отверг мирные предложения Орбана

5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.