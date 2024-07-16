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Глава Евросовета отверг мирные предложения Орбана

Ведомости

Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма Мишеля.

Глава Евросовета подчеркнул, что «переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины» (цитата по ТАСС). Мишель также настоял на том, что Венгрия не может выдвигать мирные инициативы и представлять Евросоюз без согласия Брюсселя.

9 июля Орбан отправил Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, отношение Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.

5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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