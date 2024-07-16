Глава Евросовета отверг мирные предложения Орбана
Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма Мишеля.
Глава Евросовета подчеркнул, что «переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины» (цитата по ТАСС). Мишель также настоял на том, что Венгрия не может выдвигать мирные инициативы и представлять Евросоюз без согласия Брюсселя.
9 июля Орбан отправил Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, отношение Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.
5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.