Орбан написал письмо лидерам ЕС после визита в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным после визита в Москву, пишет издание «Европейская правда».
Орбан написал, что во время своего визита в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал ни одного мнения от имени Европейского совета или Евросоюза, все противоположные заявления он назвал безосновательными.
По словам главы венгерского правительства, отношение Владимира Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.
В письме говорится, что Путин удивился тому, что Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня. Также Москва, говорится в письме, готова к переговорам.
Венгрия с 1 июля стала председателем высшего органа ЕС – Евросовета.
5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом. 8 июля Орбан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и сосредоточился на обсуждении украинского конфликта. Он также заявил о визите в Вашингтон.