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Орбан написал письмо лидерам ЕС после визита в Россию

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным после визита в Москву, пишет издание «Европейская правда».

Орбан написал, что во время своего визита в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал ни одного мнения от имени Европейского совета или Евросоюза, все противоположные заявления он назвал безосновательными.

По словам главы венгерского правительства, отношение Владимира Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.

В письме говорится, что Путин удивился тому, что Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня. Также Москва, говорится в письме, готова к переговорам.

Венгрия с 1 июля стала председателем высшего органа ЕС – Евросовета.

5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом. 8 июля Орбан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и сосредоточился на обсуждении украинского конфликта. Он также заявил о визите в Вашингтон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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