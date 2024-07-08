МИД КНР: во время встречи Си и Орбан сосредоточились на украинском конфликте
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров сосредоточились на обсуждении украинского конфликта. Об этом во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь.
«В настоящее время основное внимание уделяется соблюдению трех принципов: не допускать распространения огня на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не вести огонь со всех сторон, а также способствовать скорейшему охлаждению ситуации», – сказал он.
Линь добавил, что Си высоко оценил усилия Орбана, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. Официальный представитель МИДа подчеркнул, что основные положения и направления деятельности Китая и Венгрии в этом вопросе совпадают. КНР готова продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами, заключил Линь.
Встреча Си и Орбана состоялась 8 июля. В начале своего визита венгерский премьер-министр назвал Пекин третьей остановкой в своей миротворческой миссии после Киева и Москвы. После переговоров Орбан разместил сториз в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где написал: «Следующая остановка – Вашингтон».
Во время переговоров Си призвал международное сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».