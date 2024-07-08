МИД КНР: во время встречи Си и Орбан сосредоточились на украинском конфликте

Во время переговоров Си призвал международное сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».