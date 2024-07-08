Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД КНР: во время встречи Си и Орбан сосредоточились на украинском конфликте

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров сосредоточились на обсуждении украинского конфликта. Об этом во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь.

«В настоящее время основное внимание уделяется соблюдению трех принципов: не допускать распространения огня на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не вести огонь со всех сторон, а также способствовать скорейшему охлаждению ситуации», – сказал он.

Линь добавил, что Си высоко оценил усилия Орбана, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. Официальный представитель МИДа подчеркнул, что основные положения и направления деятельности Китая и Венгрии в этом вопросе совпадают. КНР готова продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами, заключил Линь.

Встреча Си и Орбана состоялась 8 июля. В начале своего визита венгерский премьер-министр назвал Пекин третьей остановкой в своей миротворческой миссии после Киева и Москвы. После переговоров Орбан разместил сториз в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где написал: «Следующая остановка – Вашингтон».

Во время переговоров Си призвал международное сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных