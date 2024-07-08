Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен из Пекина направиться в Вашингтон. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Следующая остановка – Вашингтон», – написал Орбан.
8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. По словам Орбана, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование на Украине отвечают интересам всех сторон. Си Цзиньпин призвал международное сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами, заявив, что только в том случае, если все основные страны будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, прекращение огня в этом конфликте может наступить как можно скорее.
Поездка в Китай стала третьим этапом «мирной миссии» Орбана. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.
Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза. Украинский МИД возмутился визитом Орбана в Москву. «Для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться», – напомнили в ведомстве.