Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон

8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. По словам Орбана, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование на Украине отвечают интересам всех сторон. Си Цзиньпин призвал международное сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами, заявив, что только в том случае, если все основные страны будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, прекращение огня в этом конфликте может наступить как можно скорее.