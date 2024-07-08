О чем заявили Орбан и Си Цзиньпин на встрече в Пекине

8 июля Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине. В распространенном министерством иностранных дел Китая сообщении о визите Орбана в Китай нет принятого в ведомстве выражения «по приглашению такого-то и такого-то». Тем не менее, тот факт, что китайский национальный лидер встречается с венгерским премьером, говорит о том, что визиту придают большое значение. Сам Орбан на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России) назвал Пекин третьей остановкой своей миротворческой миссии после Киева и Москвы.