О чем заявили Орбан и Си Цзиньпин на встрече в Пекине

О чем заявили Орбан и Си Цзиньпин на встрече в ПекинеВенгерский премьер указал на важность Китая в поддержании мира и объявил о визите в США
Для венгров важно, чтобы Китай способствовал миру во всем мире, заявил премьер-министр Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщает портал Origo.
По словам Орбана, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».
«Мы также высоко ценим вашу мирную инициативу в конфликте в соседней с Венгрией стране», – сказал Орбан.
Он напомнил, что председатель КНР посетил Венгрию два месяца назад. Премьер-министр назвал встречу исторической. Он добавил, что были заключены серьезные соглашения, но, что еще важнее, была установлена дружба между двумя народами на многие поколения, потому что визит Си Цзиньпина был убедительным и сердечным, что продемонстрировало добрую волю венгерского народа и уважение к Венгрии Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование отвечают интересам всех сторон, заявив, что приоритетом является охлаждение ситуации путем соблюдения трех принципов: недопущения расширения поля боя, эскалации боевых действий и раздувания огня какой-либо стороной, пишет агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин призвал международное сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами, заявив, что только в том случае, если все основные страны будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, прекращение огня в этом конфликте может наступить как можно скорее.
«Китай по-своему активно продвигает мирные переговоры и поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», – сказал он, добавив, что основные предложения Китая и Венгрии и направление их усилий совпадают и Китай готов поддерживать контакты с Венгрией и всеми соответствующими сторонами.
8 июля Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине. В распространенном министерством иностранных дел Китая сообщении о визите Орбана в Китай нет принятого в ведомстве выражения «по приглашению такого-то и такого-то». Тем не менее, тот факт, что китайский национальный лидер встречается с венгерским премьером, говорит о том, что визиту придают большое значение. Сам Орбан на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России) назвал Пекин третьей остановкой своей миротворческой миссии после Киева и Москвы.
После встречи Орбан разместил сториз в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где написал: «Следующая остановка – Вашингтон».
Поездка в Китай – третий этап «мирной миссии» Орбана. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.
Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза. Украинский МИД возмутился визитом Орбана в Москву. «Для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться», – напомнили в ведомстве.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 7 июля заявил, что европейским политикам стоит «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями Орбана в рамках «миссии мира» на ближайшей неделе. По его словам, правительство Венгрии продолжит миротворческую миссию по урегулированию конфликта на территории Украины.