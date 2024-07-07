Сийярто призвал «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями Орбана
Европейским политикам стоит «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках «миссии мира» на следующей неделе. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подвел итоги первой недели председательства республики в Совете ЕС. Визит Орбана в Киев и Москву, как указал он, встретили как нападки со стороны лидеров ЕС, так и поддержку некоторых политиков. Первые, по словам министра, после начала конфликта на Украине углубляли военный кризис в Европе поставками оружия и «фантазиями» об отправке войск.
«Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас. Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе», – сказал Сийярто в видеообращении (цитата по ТАСС).
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. Визит стал продолжением начавшегося председательства Венгрии в Совете Евросоюза, которое перешло к ней на полгода с 1 июля. Представители ЕС заявляли, что встреча Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным проходит не от лица Евросоюза.
Премьер-министр Венгрии позднее рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.