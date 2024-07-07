Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Сийярто призвал «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями Орбана

Ведомости

Европейским политикам стоит «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках «миссии мира» на следующей неделе. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Сийярто в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подвел итоги первой недели председательства республики в Совете ЕС. Визит Орбана в Киев и Москву, как указал он, встретили как нападки со стороны лидеров ЕС, так и поддержку некоторых политиков. Первые, по словам министра, после начала конфликта на Украине углубляли военный кризис в Европе поставками оружия и «фантазиями» об отправке войск.

«Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас. Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе», – сказал Сийярто в видеообращении (цитата по ТАСС).

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. Визит стал продолжением начавшегося председательства Венгрии в Совете Евросоюза, которое перешло к ней на полгода с 1 июля. Представители ЕС заявляли, что встреча Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным проходит не от лица Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии позднее рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных