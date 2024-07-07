Сийярто призвал «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями Орбана

Сийярто в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подвел итоги первой недели председательства республики в Совете ЕС. Визит Орбана в Киев и Москву, как указал он, встретили как нападки со стороны лидеров ЕС, так и поддержку некоторых политиков. Первые, по словам министра, после начала конфликта на Украине углубляли военный кризис в Европе поставками оружия и «фантазиями» об отправке войск.