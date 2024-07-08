Си Цзиньпин и Виктор Орбан встретились в Пекине

Издание «Пэнпай» обратило внимание, что в распространенном министерством иностранных дел Китая (МИД) сообщении о визите Орбана в Китай нет принятого в ведомстве выражения «по приглашению такого-то и такого-то». Тем не менее, тот факт, что китайский национальный лидер встречается с венгерским премьером, говорит о том, что визиту придают большое значение. МИД указал только, что Си встретится с Орбаном «для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес».