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Си Цзиньпин и Виктор Орбан встретились в Пекине

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Издание «Пэнпай» обратило внимание, что в распространенном министерством иностранных дел Китая (МИД) сообщении о визите Орбана в Китай нет принятого в ведомстве выражения «по приглашению такого-то и такого-то». Тем не менее, тот факт, что китайский национальный лидер встречается с венгерским премьером, говорит о том, что визиту придают большое значение. МИД указал только, что Си встретится с Орбаном «для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес».

Сам Орбан на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России) назвал Пекин третьей остановкой своей миротворческой миссии после Киева и Москвы.

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.

Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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