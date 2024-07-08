Си Цзиньпин и Виктор Орбан встретились в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Издание «Пэнпай» обратило внимание, что в распространенном министерством иностранных дел Китая (МИД) сообщении о визите Орбана в Китай нет принятого в ведомстве выражения «по приглашению такого-то и такого-то». Тем не менее, тот факт, что китайский национальный лидер встречается с венгерским премьером, говорит о том, что визиту придают большое значение. МИД указал только, что Си встретится с Орбаном «для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес».
Сам Орбан на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России) назвал Пекин третьей остановкой своей миротворческой миссии после Киева и Москвы.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.
Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза.