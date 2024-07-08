Куда ведет «мирная миссия» Виктора Орбана

Орбан решил сконцентрироваться на мирном решении российско-украинского конфликта, говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. В этом заключаются его основные амбиции. Орбан видит себя нейтральным европейским представителем, каких, кроме него, нет, чем и объясняются его поездки сначала в Киев, а потом в Москву. Заявление же Сийярто о встрече, которая станет сюрпризом для Запада, скорее всего, означает, что Орбан нанесет свой следующий визит либо в КНР, либо на Ближний Восток, в ОАЭ или Саудовскую Аравию, которые тоже играют определенную роль в качестве посредников в российско-украинском конфликте. При этом сам Орбан, по мнению эксперта, готовит свою мирную инициативу и прощупывает почву на возможность ее предполагаемого успеха. Либо подобная инициатива будет озвучена Венгрией в одиночку, что будет означать максимальный уровень амбиций у Будапешта, либо же Орбан инициативно попытается собрать «под шапкой» миссии Венгрии всех, кто уже как-то посредничал. Таким образом, возможна будет синергия, что объединит всех имеющихся акторов, при этом роль объединителя будет выполнять именно Венгрия.