Куда ведет «мирная миссия» Виктора Орбана

Куда ведет «мирная миссия» Виктора ОрбанаВенгрия анонсирует ее продолжение в виде «неожиданных встреч» на этой неделе
Правительство председательствующей в Евросоюзе (ЕС) Венгрии продолжит миротворческую миссию в российско-украинском конфликте. А тем в Европе, кто хочет военного решения ситуации, стоит «пристегнуть ремни» перед следующей неделей. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 июля, отвечая на критику визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву 5 июля и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Уже вечером премьер вылетел в Китай, сообщил венгерский портал 444.
«Эти нападки нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну: пристегните ремни и следите за новостями на следующей неделе», – заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (Meta признана экстремистской в России). Он добавил, что следующие шесть месяцев начавшегося 1 июля председательства Венгрии в ЕС «будут миссией мира, с тем чтобы наконец обеспечить его в нашем регионе».
Орбан – первый из лидеров стран ЕС, кто с официальным визитом приехал в Россию с апреля 2022 г. Он не был в Кремле с начала февраля 2022 г., а последний раз виделся с Путиным в октябре 2023 г. в Китае, на полях форума «Пояса и пути». У Путина и Орбана был разговор, но только телефонный во время частного приезда в Москву на похороны лидера СССР Михаила Горбачева в сентябре 2022 г. До появления в Москве, 2 июля, состоялся первый за 12 лет визит Орбана на Украину. В Киеве венгерский премьер понимания не нашел: призыв к прекращению огня был отвергнут Киевом и без энтузиазма воспринят в остальном ЕС.
После прибытия Орбана в Москву в Брюсселе постарались отстраниться от него. Покидающие посты главы Европейского совета Шарль Мишель и евродипломатии Жозеп Боррель, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что Орбан не имеет мандата действовать от имени ЕС. Сам венгерский премьер заявил, что, несмотря на упреки в дружбе с Путиным, он остается «другом венгров и другом мира». «Причиной того, что я разговариваю с Путиным, является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну», – подчеркнул Орбан в вышедшем 6 июля интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
Еврокомиссия (ЕК) заявила, что Орбан не стал предупреждать никого в сообществе о своих намерениях. Но при этом, по заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, венгерский премьер сообщил о решении отправиться в Москву этому военному альянсу. Представитель ЕК Эрик Мамер отметил, что «речь идет об умиротворении, не о мире», а председатель органа Урсула фон дер Ляйен позже написала в X, что это «не остановит Путина». Впрочем, именно на ее слова отвечал несколько раз в Екатерининском зале глава венгерского МИДа Сийярто. Венгрия – суверенная страна, которая верит в диалог, замечал он.
США, являющиеся ключевым спонсором и НАТО, и Украины, также отреагировали на визит венгерского премьера. В администрации президента Джо Байдена подчеркнули, что «обеспокоены» появлением Орбана в Москве. «[Эти действия Орбана] не будут способствовать ни делу мира, ни укреплению суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Путин по итогам разговора с Орбаном констатировал: в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения «войны до победного конца». Условия приближения мира Москвы остаются неизменными с момента выступления президента в МИДе 14 июня: вывод ВСУ за административные границы вошедших в сентябре 2022 г. в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Путин, назвав состоявшиеся переговоры с венгерской стороной «своевременными и полезными», обратил внимание, что позиция Орбана все равно «западная».
Но российская сторона отдала должное венгерскому премьеру за «попытку возобновить диалог».
Сам Орбан констатировал, что разногласия между Россией и Украиной очень велики и для их преодоления предстоит сделать еще «очень много шагов». При этом Орбан подчеркнул, что «Европе нужен мир», и выделил сугубо прагматические причины: «Война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность». Путин подтвердил, что разговор заходил о возможных принципах будущей архитектуры безопасности в Европе.
В целом, по словам Орбана, он хотел узнать мнение Путина по трем вопросам: об имеющихся на данный момент мирных инициативах, о том, что должно быть в приоритете – прекращение огня или мирные переговоры, и видение поствоенной Европы. Интерес был удовлетворен.
Еще до анонса Сийярто о продолжении мирной миссии на второй неделе июля сам Орбан в интервью Die Weltwoche пообещал новые «неожиданные встречи» после посещения им Москвы. Он добавил, что следующий «сюрприз» ожидается утром 8 июля. Миротворческая деятельность Орбана может вполне укладываться в более широкий тренд на Западе, ведущий к замораживанию украинского конфликта, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, миротворчество Орбана может быть частью общей тенденции, в которой западные государства, не признавая территориальных изменений между Россией и Украиной, при этом понимают, что вернуть новые территории Киеву не удастся, сколько бы оружия они ему ни поставляли. Орбан хочет первым застолбить себе позицию для переговоров с новым президентом, чтобы потом, по обещанию Дональда Трампа, решить украинскую проблему за один день, полагает эксперт.
«При этом в рамках мирной миссии Венгрии не исключена и встреча Орбана с Си Цзиньпином – обеим странам есть что обсудить, кроме Украины. Сам Си посещал Будапешт в рамках своего европейского турне в мае», – добавляет Камкин.
Орбан решил сконцентрироваться на мирном решении российско-украинского конфликта, говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. В этом заключаются его основные амбиции. Орбан видит себя нейтральным европейским представителем, каких, кроме него, нет, чем и объясняются его поездки сначала в Киев, а потом в Москву. Заявление же Сийярто о встрече, которая станет сюрпризом для Запада, скорее всего, означает, что Орбан нанесет свой следующий визит либо в КНР, либо на Ближний Восток, в ОАЭ или Саудовскую Аравию, которые тоже играют определенную роль в качестве посредников в российско-украинском конфликте. При этом сам Орбан, по мнению эксперта, готовит свою мирную инициативу и прощупывает почву на возможность ее предполагаемого успеха. Либо подобная инициатива будет озвучена Венгрией в одиночку, что будет означать максимальный уровень амбиций у Будапешта, либо же Орбан инициативно попытается собрать «под шапкой» миссии Венгрии всех, кто уже как-то посредничал. Таким образом, возможна будет синергия, что объединит всех имеющихся акторов, при этом роль объединителя будет выполнять именно Венгрия.
Для Орбана, который по меркам ЕС держится у власти очень долго, важно быть в центре внимания, демонстрировать способность разрешать конфликты, говорит ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин. «Такая многовекторная деятельность, не ограниченная одними европейскими конфликтами, вряд ли продвинется далеко – на деле способности Венгрии в урегулировании конфликтов весьма скромные», – считает он.
Еще одной остановкой Орбана, также вызвавшей критику в Европе, стал город Шуша в Карабахе, окончательно перешедший под контроль Азербайджана осенью 2020 г. по итогам второй карабахской войны. Там 7 июля венгерский премьер принял участие в саммите Организации тюркских государств. Выступая в Шуше, венгерский премьер отметил, что современный мир имеет шансы распасться на враждующие между собой блоки. «Учитывая печальный исторический опыт, мы бы предпочли видение будущего, основанное на восстановлении интеграции и глобального сотрудничества», – заявил он. Для этого, по высказанному ранее мнению премьера, следует укреплять связи Европы с Азией.
Визит в Шушу произошел как раз из-за председательства в ЕС, говорит Стыкалин. «Без такой европейской функции поездка туда, хотя официально и не одобренная Брюсселем, не состоялась бы», – заключил эксперт.