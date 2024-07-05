Украинский МИД возмутился визитом Орбана в Москву

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. Сам он назвал свой визит «продолжением мирной миссии». 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.