Орбан продолжил челночную дипломатию в Пекине и Вашингтоне

Одновременно Орбан дал интервью немецкой газете Bild по результатам своих поездок в Киев и Москву. Там он признал, что пока продвижения к миру не предвидится. «Что будет на фронте в следующие два-три месяца до выборов в США? Станет гораздо хуже. Там больше оружия, и россияне настроены решительно. Энергия конфронтации и число жертв станут еще ужаснее, чем за последние семь месяцев. <...> То, что будет впереди, – гораздо хуже, чем мы думаем», – сказал венгерский премьер. Он заявил, что оба главы государств – и Украины, и России – не готовы согласовать сначала ограниченное по времени перемирие, а затем переходить к диалогу. «И украинцы, и россияне ответили одно и то же, как и вы: что перемирие в интересах противника, так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны», – сказал журналисту Орбан.