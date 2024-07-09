Орбан продолжил челночную дипломатию в Пекине и Вашингтоне

Орбан продолжил челночную дипломатию в Пекине и ВашингтонеОн пытается стать связующим звеном между КНР, Трампом и евроскептиками
«Мирная миссия» венгерского премьера Виктора Орбана продолжилась 8 июля в Пекине, где он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Сразу после этого он отправился на открывающийся 9 июля в Вашингтоне саммит НАТО. Визит в Китай стал таким же неожиданным, как и в Россию 5 июля, – он не анонсировался вплоть до приземления самолета в страну назначения (между ними было посещение саммита Организации тюркских государств в Азербайджане).
Орбан напомнил, что Си был с визитом в Венгрии всего два месяца назад, но, так как Китай – ключевая держава «в создании условий для установления мира в конфликте между Россией и Украиной», заехать в Пекин было необходимо. Как передает венгерское государственное информационное агентство MTI, он снова высоко оценил китайский мирный план урегулирования украинского конфликта, выдвинутый в феврале 2023 г. «Для венгров очень важно, что Китай призывает к миру во всем мире», – пояснил Орбан. По его мнению, урегулирование конфликта на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай. Впрочем, в этот же день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит в роли посредника как раз кого-то из них, но не Венгрию.
Си заверил Орбана, в свою очередь, что основные направления усилий Китая и Венгрии по Украине «совпадают». По его словам, к прекращению огня на Украине можно будет прийти, когда «все крупные державы продемонстрируют позитивную энергию». «Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров», – сказал китайский лидер. Си традиционно призвал добиваться «нерасширения театра военных действий», предотвращения эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь какой-либо из сторон».
Помимо этого председатель КНР снова заявил о своем желании сохранять конструктивные отношения с европейскими странами – а именно об угрозе их разрыва неоднократно предупреждали в последнее время в Вашингтоне и уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов. Отношения ЕС и КНР имеют стратегическое значение и глобальное влияние», – напомнил Си свое видение. Он также выразил надежду, что Венгрия в статусе председателя Совета ЕС «будет играть активную роль в содействии здоровому и стабильному развитию Китая и ЕС».
Одновременно Орбан дал интервью немецкой газете Bild по результатам своих поездок в Киев и Москву. Там он признал, что пока продвижения к миру не предвидится. «Что будет на фронте в следующие два-три месяца до выборов в США? Станет гораздо хуже. Там больше оружия, и россияне настроены решительно. Энергия конфронтации и число жертв станут еще ужаснее, чем за последние семь месяцев. <...> То, что будет впереди, – гораздо хуже, чем мы думаем», – сказал венгерский премьер. Он заявил, что оба главы государств – и Украины, и России – не готовы согласовать сначала ограниченное по времени перемирие, а затем переходить к диалогу. «И украинцы, и россияне ответили одно и то же, как и вы: что перемирие в интересах противника, так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны», – сказал журналисту Орбан.
При этом он заметил у обоих наличие «четкого представления» о том, как они победят. «Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию – такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать».
Вместе с тем на грядущем саммите НАТО, куда дальше Орбан собирается ехать и как «посланник мира», именно Китай станет одной из центральных тем. По словам дипломатов газете The Wall Street Journal, в итоговом коммюнике НАТО осудит Китай за «поддержку» России при ведении боевых действий на Украине. При этом впервые военный альянс выразил обеспокоенность по поводу действий Пекина в 2019 г., а в стратегической концепции 2022 г. эту страну назвали «системным вызовом».
Сам по себе отдельно взятый визит в Пекин не приведет ни к чему, но Орбан может наладить коммуникации между правыми на Западе и КНР, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Европейские и американские правые Китай не любят, но к затягиванию украинского кризиса тоже относятся скептически. При этом усилия Орбана далеко не бесполезны и к ним стоит относиться серьезно, замечает эксперт. Сам Орбан находится среди других активизировавшихся стран, желающих выполнить посреднические функции в мирном урегулировании между Россией и Украиной. По словам эксперта, Орбан пытается представить себя связующим звеном между китайцами, трампистами в США и частью евроэлиты, скептически относящейся к перспективам продолжения конфликта. При этом следует понимать, что мирное урегулирование не произойдет без выполнения Украиной пунктов формулы Путина, среди которых – вывод ВСУ с новых территорий России и невступление Украины в НАТО. Пока к этому в Киеве не готовы, так что попытки Орбана воздействовать на украинскую сторону воспринимаются негативно, резюмирует эксперт.
Орбан пытается диверсифицировать внешние связи Венгрии и выстроить широкий диалог с внерегиональными авторами, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, Орбан пытается сохранить связи и контакты, которые пригодятся очень многим игрокам, когда ситуация в Европе «вернется к нормальности». При этом большую важность имеет запланированная поездка Орбана в США, где он с большой вероятностью может встретиться с экс-президентом и кандидатом на этот пост от республиканцев Дональдом Трампом. Сейчас его позиции укрепляются, и Трамп уже ведет себя как избранный президент. При этом Трамп изолирован от принятия внешнеполитических решений, так что Орбан поможет ему и его окружению войти в курс дела по конфликту на Украине, говорит эксперт.