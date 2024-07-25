Венгрия и Словакия хотят надавить на Киев, перекрывший поставки нефти из России

Вряд ли власти Болгарии окажут помощь Венгрии за счет российской нефти, говорит замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его мнению, в контексте «помощи» Софии, скорее всего, речь может идти о поставках казахстанской нефти через нефтепроводную систему Тенгиз – Новороссийск (Каспийский трубопроводный консорциум. – «Ведомости») и далее на юг Европы. «Но и это потребует времени. И вряд ли в эту схему привлекут Азербайджан, Баку пока никаких оценок не давал», – отметил эксперт, рассуждая о возможной роли Азербайджана, который ранее уже предлагал помочь решить проблему транзита российского газа через Украину в ЕС после 2024 г.