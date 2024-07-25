Венгрия и Словакия хотят надавить на Киев, перекрывший поставки нефти из России

Венгрия и Словакия хотят надавить на Киев, перекрывший поставки нефти из РоссииСреди возможных вариантов – санкции, блокировка помощи ЕС, суды и помощь третьих стран
Словакия может ввести санкции против Украины в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти через территорию ее страны в Венгрию и Словакию. Об этом заявил 24 июля словацкий президент Петер Пеллегрини, передает Dennik N. При этом словацкий лидер не уточнил, какие меры готова принять Братислава. В тот же день Болгария предложила Венгрии свою помощь в решении проблемы энергетической безопасности после блокировки российского транзита нефти, написал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook (Meta признана экстремистской в России).
«Болгария как настоящий друг и надежная страна транзита помогает обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии», – указал министр. При этом Болгария прекратила импорт нефти из России на НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» с 1 января 2024 г. По данным Reuters со ссылкой на трейдеров, в настоящее время страна закупает топливо из Казахстана, Ирака и Туниса.
Вряд ли власти Болгарии окажут помощь Венгрии за счет российской нефти, говорит замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его мнению, в контексте «помощи» Софии, скорее всего, речь может идти о поставках казахстанской нефти через нефтепроводную систему Тенгиз – Новороссийск (Каспийский трубопроводный консорциум. – «Ведомости») и далее на юг Европы. «Но и это потребует времени. И вряд ли в эту схему привлекут Азербайджан, Баку пока никаких оценок не давал», – отметил эксперт, рассуждая о возможной роли Азербайджана, который ранее уже предлагал помочь решить проблему транзита российского газа через Украину в ЕС после 2024 г.
Научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин также скептически относится к возможности Софии предложить реальное решение проблемы в одиночку. «Болгарская сторона не субъектна, и апеллировать стоит скорее к ЕС и его политике целиком, чем, по сути, Будапешт уже начал заниматься», – говорит Шеин. Он также считает, что самостоятельные санкции со стороны Венгрии и Словакии маловероятны, поскольку и венгры, и словаки надеются на ЕС, его дипломатию, чиновников и лидеров, чтобы договориться с Киевом.
Действительно, днем ранее, 23 июля, в эфире телеканала ATV глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт на фоне ситуации с «Дружбой» продолжит блокировать выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставку оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транспортировкой российской нефти. По его словам, решение украинской стороны ставит под вопрос энергетическую безопасность Венгрии, а также «явно нарушает» соглашение об ассоциации ЕС с Украиной 2014 г.
До этого власти Венгрии и Словакии обратились 22 июля в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой выступить посредником в их споре с Киевом. Эта процедура может позволить им впоследствии обратиться в суд ЕС, если исполнительный орган союза не примет никаких мер в течение трех дней. ЕК начала свое заседание 24 июля. «Мы рассчитываем на ЕК и ожидаем, что они решат эту проблему», – передает слова Сийярто Bloomberg.
О прекращении транзита нефти «Лукойла» в Венгрию Сийярто сообщил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях заседания Совбеза ООН 17 июля. По его словам, венгерская Mol Nyrt и российская компания «работают над юридическим решением проблемы». На следующий день остановку транспортировки российской нефти также зафиксировала компания Transpetrol – оператор словацкого участка трубопровода «Дружба». Эти страны связали это с санкциями Киева против «Лукойла».
Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем назвал санкции «бессмысленными», добавив, что Словакия не намерена быть заложником российско-украинских отношений. Он подчеркнул, что решение Киева приведет к снижению поставок российской нефти на 40% словацкому нефтеперерабатывающему заводу Slovnaft, а это приведет к сокращению экспорта топлива из Словакии на саму Украину, который покрывает десятую часть украинских потребностей.
В свою очередь, замминистра энергетики Украины Роман Андарак назвал заявления венгерских и словацких властей об угрозе энергетической безопасности в Восточной Европе «манипулированием рынком». «Мы обеспечиваем транзит любой компании, которая не находится под санкциями. А «Лукойл» в санкционном списке уже несколько лет», – сказал Андарак 22 июля агентству Bloomberg.
При этом ЕС запретил транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в декабре 2022 г., но для трубопровода «Дружба» из-за сильной зависимости стран Восточной Европы от поставок топлива из России было сделано исключение. В июне 2023 г. в рамках 11-го пакета санкций против России ЕС также запретил транспортировку по северной ветке нефтепровода.
В Кремле назвали ситуацию «достаточно кризисной» для Венгрии и Словакии. «Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует», – отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Незадолго до начала специальной встречи ЕК венгерский министр отметил, что у Венгрии нет альтернативы поставкам российской нефти через территорию Украины из-за отсутствия у страны трубопроводной инфраструктуры, кроме участка «Дружбы». Венгерские власти дают адекватные оценки относительно угрозы энергетической безопасности в Восточной Европе, заметил Белогорьев. По его словам, у них в самом деле нет альтернативы российской нефти, а на перестройку логистики потребуется не менее полугода без учета роста цен.
«Россия предлагала Венгрии и Словакии привлекательные ценовые условия, в том числе благодаря относительно невысоким транспортным издержкам, учитывая готовую инфраструктуру и надежность», – подчеркнул эксперт.
В то же время вечером 24 июля официальный представитель ЕК Олоф Джилл заявил Reuters, что комиссия не обязана отвечать на запрос Венгрии и Словакии в течение трех дней и сейчас орган изучает суть требований Братиславы и Будапешта, а также собирает дополнительную информацию. Джилл подчеркнул, что решения о дальнейших действиях «пока не приняты». Как сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник в Брюсселе, заседание в комитете по торговой политике не дало практических результатов и консультации продолжатся на следующей неделе.
Сейчас для Киева идеальный момент для «наказания» Венгрии и Словакии. Отношения венгерского премьера Виктора Орбана с ЕС ухудшаются с февраля 2022 г. После его недавней несанкционированной мирной миссии в Москву, Пекин и Вашингтон эти отношения находятся на низшей точке, полагает Шеин. Более того, Брюссель и риторически, и содержательно всячески осуждает и грозит наказанием Венгрии, продолжает эксперт.
«Украина максимально снизила для себя риски в этой ситуации в ЕС. Более того, это теперь рычаг давления на Орбана ради изменения поведения как в отношении Брюсселя, так и Киева, с которым у венгров так и не сложился конструктивный диалог», – считает Шеин. Очевидно, что сейчас Будапешту и Братиславе нужно будет найти компромисс или некий рычаг давления и на Украину, и на евробюрократию или на тех и других одновременно – и этот поиск сейчас идет, заключил эксперт.