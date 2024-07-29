Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизельного топлива

В июле Фицо уже два раза проводил переговоры по этому вопросу с украинским премьером Денисом Шмыгалем. В них словацкий политик в том числе говорил о важности восстановления транзита для НПЗ Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения.