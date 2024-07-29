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Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизельного топлива

Он потребовал возобновить транзит российской нефти
Ведомости

Словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в ближайшее время, если Киев не возобновит транзит нефти российской компании «Лукойл». Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещен на территории РФ) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Дальнейшее исполнение этой бессмысленной санкции [запрет транзита нефти] нанесет только вред Украине, Словакии и Венгрии, а Россию она практически не затронет», – отметил Фицо.

Он добавил, что сейчас словацкое дизельное топливо покрывает десятую часть украинского потребления.

В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. Киев пояснил это тем, что «Лукойл» находится под санкциями.

В июле Фицо уже два раза проводил переговоры по этому вопросу с украинским премьером Денисом Шмыгалем. В них словацкий политик в том числе говорил о важности восстановления транзита для НПЗ Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто называл действия Украины по запрету транзита особенно недружественными на фоне того, что в июне страна импортировала большую часть электроэнергии (42%) именно из республики. Он также пригрозил, что Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 19 июля заявил, что ситуация с остановкой транзита нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию имеет кризисный характер, но у Москвы нет диалога с Киевом, запретившим использование трубопровода «Дружба».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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