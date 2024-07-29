Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизельного топлива

Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизельного топливаОн потребовал возобновить транзит российской нефти
Словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в ближайшее время, если Киев не возобновит транзит нефти российской компании «Лукойл». Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещен на территории РФ) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Дальнейшее исполнение этой бессмысленной санкции [запрет транзита нефти] нанесет только вред Украине, Словакии и Венгрии, а Россию она практически не затронет», – отметил Фицо.
Он добавил, что сейчас словацкое дизельное топливо покрывает десятую часть украинского потребления.
В июле Фицо уже два раза проводил переговоры по этому вопросу с украинским премьером Денисом Шмыгалем. В них словацкий политик в том числе говорил о важности восстановления транзита для НПЗ Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто называл действия Украины по запрету транзита особенно недружественными на фоне того, что в июне страна импортировала большую часть электроэнергии (42%) именно из республики. Он также пригрозил, что Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.