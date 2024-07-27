Фицо снова обсудил со Шмыгалем возобновление транзита нефти
Отмечается, что Фицо предложил Киеву «техническое решение», которое могло бы устроить в том числе Словакию. Фицо отметил важность восстановления транзита для НПЗ «Словнафт», поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения.
В правительстве Словакии отметили, что переговоры по этому вопросу ведутся на самом высоком политическом уровне.
Это уже второй разговор двух премьеров за последние несколько дней. До этого Фицо обсуждал возникшую проблему со Шмыгалем 20 июля.
В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, сообщало агентство Reuters.
22 июля государства запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки транзита нефти. Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет Киева создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.
В Кремле назвали ситуацию «достаточно кризисной» для Венгрии и Словакии. «Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует», – отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя действия Киева.