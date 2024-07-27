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Фицо снова обсудил со Шмыгалем возобновление транзита нефти

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова обсудил по телефону с украинским премьером Денисом Шмыгалем ситуацию с блокировкой Украиной транзита нефти российской компании «Лукойл». Об этом сообщает агентство TASR со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Отмечается, что Фицо предложил Киеву «техническое решение», которое могло бы устроить в том числе Словакию. Фицо отметил важность восстановления транзита для НПЗ «Словнафт», поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения.

В правительстве Словакии отметили, что переговоры по этому вопросу ведутся на самом высоком политическом уровне.

Это уже второй разговор двух премьеров за последние несколько дней. До этого Фицо обсуждал возникшую проблему со Шмыгалем 20 июля.

В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, сообщало агентство Reuters. 

22 июля государства запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки транзита нефти. Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет Киева создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.

В Кремле назвали ситуацию «достаточно кризисной» для Венгрии и Словакии. «Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует», – отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя действия Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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