Фицо снова обсудил со Шмыгалем возобновление транзита нефти

В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, сообщало агентство Reuters.