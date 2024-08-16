В российских портах начали расти ставки фрахта нефтетанкеров

В российских портах начали расти ставки фрахта нефтетанкеровОни будут увеличиваться и дальше из-за ремонтов на НПЗ и блокировки поставок российской нефти по «Дружбе»
Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах перешли к росту после трехмесячного падения. Об этом сообщается в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости».
По данным ЦЦИ, за неделю с 26 июля по 2 августа ставки выросли на 4–7%. Сильнее всего подорожал фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Восточной Индии – на 7% до $6,1/барр., Западной Индии – на 5% до $5,4/барр. и Турции – также на 5% до $2,7/барр. Кроме того, подорожал фрахт танкеров при поставках нефти из порта Козьмино (Приморский край) в порты Западной Индии и Северного Китая. По этим направлениям ставки за неделю выросли на 7% до $4,1/барр. и 6% до $2,4/барр. соответственно.
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