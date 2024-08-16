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В российских портах начали расти ставки фрахта нефтетанкеров

Они будут увеличиваться и дальше из-за ремонтов на НПЗ и блокировки поставок российской нефти по «Дружбе»
Василий Милькин
Существенный рост ставок фрахта начнется в сентябре/ Виталий Тимкив / РИА Новости

Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах перешли к росту после трехмесячного падения. Об этом сообщается в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости».

По данным ЦЦИ, за неделю с 26 июля по 2 августа ставки выросли на 4–7%. Сильнее всего подорожал фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Восточной Индии – на 7% до $6,1/барр., Западной Индии – на 5% до $5,4/барр. и Турции – также на 5% до $2,7/барр. Кроме того, подорожал фрахт танкеров при поставках нефти из порта Козьмино (Приморский край) в порты Западной Индии и Северного Китая. По этим направлениям ставки за неделю выросли на 7% до $4,1/барр. и 6% до $2,4/барр. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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