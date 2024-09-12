Венгрия намерена подать в суд на Еврокомиссию из-за охраны границ Евросоюза
Венгрия намерена подать в суд на Еврокомиссию для того, чтобы возместить расходы на охрану внешней границы Евросоюза. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, его слова передает Reuters.
«Мы готовы подать иск против Еврокомиссии, которая возместила частично или полностью другим странам – членам ЕС охрану шенгенской границы», – сказал он. Гуйяш подчеркнул, что Венгрия за последние годы потратила 2 млрд евро на защиту границ шенгенской зоны, не получив при этом никакой значимой помощи от ЕС.
В мае Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища» – были рассмотрены 10 законодательных актов, которые, как отмечает совет, реформируют систему. Главной особенностью реформы стала обязательная пограничная процедура. Как отмечают в ЕС, ее цель – быстрая оценка заявлений мигрантов: «являются ли заявления необоснованными или неприемлемыми». Помимо этого, вводится квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться с помощью оплаты в специальный фонд.
Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит нелегальных мигрантов на свою территорию и не согласится с порядком их размещения, который установил «Пакт о миграции». Венгрия не желает применять какой-либо механизм распределения мигрантов или квоты, подчеркнул глава МИДа.