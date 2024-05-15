Сийярто: Венгрия не примет нелегальных мигрантов в рамках пакта ЕС

По его словам, какое бы давление не оказывалось на Венгрию из Брюсселя, Берлина, Вашингтона или откуда-то еще, позиция правительства страны останется неизменной. Венгрия не желает применять какой-либо механизм распределения мигрантов или квоты. Министр иностранных дел Венгрии уточнил, что в стране можно остаться только в том случае, если венгры дадут на это разрешение. Венгрия не откажется от этого права – ни полностью, ни частично.