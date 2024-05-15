Сийярто: Венгрия не примет нелегальных мигрантов в рамках пакта ЕС
Венгрия не допустит нелегальных мигрантов на свою территорию и не согласится с порядком их размещения, установленным «Пактом о миграции» Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщает издание Hirado.
«Мы будем защищать наши границы физическими средствами и использовать юридические средства для защиты наших интересов», – подчеркнул Сийярто.
По его словам, какое бы давление не оказывалось на Венгрию из Брюсселя, Берлина, Вашингтона или откуда-то еще, позиция правительства страны останется неизменной. Венгрия не желает применять какой-либо механизм распределения мигрантов или квоты. Министр иностранных дел Венгрии уточнил, что в стране можно остаться только в том случае, если венгры дадут на это разрешение. Венгрия не откажется от этого права – ни полностью, ни частично.
14 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика не будет принимать нелегальных мигрантов согласно «Пакту о миграции», который принял Совет ЕС.
Туск заявил, что Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. Кроме того, в стране находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии. При обсуждении «Пакта о миграции» Польша голосовала против него.
14 мая Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Были рассмотрены 10 законодательных актов, которые, как отмечает совет, реформируют систему. Главной особенностью реформы стала обязательная пограничная процедура. Как отмечают в ЕС, ее цель – быстрая оценка заявлений мигрантов: «являются ли заявления необоснованными или неприемлемыми». Также вводится квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться с помощью оплаты в специальный фонд.
«Ведомости» писали, что в 2023 г. 1,142 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах (таких, как Норвегия и Швейцария). Данные сопоставимы с пиковыми значениями 2015–2016 гг., когда в разгар войны в Сирии было получено соответственно 1,3 млн и 1,19 млн запросов.