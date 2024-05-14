Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов в рамках пакта ЕС
Польша не будет принимать нелегальных мигрантов согласно «Пакту о миграции», который принял Совет Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, отвечая на вопросы журналистов.
Туск заявил, что Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. Кроме того, в стране находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии. Премьер-министр подчеркнул, что при обсуждении «Пакта о миграции» Польша голосовала против него.
14 мая Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Были рассмотрены 10 законодательных актов, которые, как отмечает совет, реформируют систему. Главной особенностью реформы стала обязательная пограничная процедура. Как отмечают в ЕС, ее цель – быстрая оценка заявлений мигрантов: «являются ли заявления необоснованными или неприемлемыми». Также вводится квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться с помощью оплаты в специальный фонд.
6 мая стало известно, что правительство Дании выделило на 2024 г. 400 млн крон ($57,7 млн) на борьбу с нелегальной миграцией. По данным министерства, за период с 2014 г. около 60 000 человек погибли при попытке нелегально переплыть Средиземное море, чтобы попасть в Европу.
«Ведомости» также писали, что в 2023 г. 1,142 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах (таких, как Норвегия и Швейцария). Данные сопоставимы с пиковыми значениями 2015–2016 гг., когда в разгар войны в Сирии было получено соответственно 1,3 млн и 1,19 млн запросов.