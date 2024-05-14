Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов в рамках пакта ЕС

14 мая Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Были рассмотрены 10 законодательных актов, которые, как отмечает совет, реформируют систему. Главной особенностью реформы стала обязательная пограничная процедура. Как отмечают в ЕС, ее цель – быстрая оценка заявлений мигрантов: «являются ли заявления необоснованными или неприемлемыми». Также вводится квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться с помощью оплаты в специальный фонд.