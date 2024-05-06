Дания выделила $57,7 млн для борьбы с нелегальной миграцией
Правительство Дании выделило на 2024 г. 400 млн крон ($57,7 млн) на борьбу с нелегальной миграцией, сообщается в пресс-релизе МИД страны.
По данным министерства, за период с 2014 г. около 60 000 человек погибли при попытке нелегально переплыть Средиземное море, чтобы попасть в Европу.
Страны юга выступают за сотрудничество в области предотвращения использования незаконных миграционных путей. До 2029 г. правительство Дании намерено потратить на эти цели 1,1 млрд крон ($159 млн). Средства будут направлены на укрепление пограничного и миграционного контроля, усиление внимания к вопросам предоставления убежища и защиты мигрантов, а также помощь в безопасном возвращении их в свою страну через программы поддержки реинтеграции.
6 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблема украинских беженцев становится все опаснее для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис. По его словам, страны ЕС хотели бы избавиться от украинских беженцев, но попытка их депортировать может обернуться еще большими проблемами.
Он отметил, что наибольшее число украинских беженцев проживает в Германии (1,27 млн), Польше (951 000 человек) и Чехии (381 000). В общей сложности в Европу уехали 4,3 млн украинцев. Володин добавил, что их содержание уже стало обременительным для экономики Европы. В частности, Германия потратила на эти цели 23,68 млрд евро, Польша – 22,17 млрд евро, Чехия – 5,75 млрд евро, Испания – 5,33 млрд евро, а Франции – 3,25 млрд евро.