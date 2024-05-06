Дания выделила $57,7 млн для борьбы с нелегальной миграцией

Страны юга выступают за сотрудничество в области предотвращения использования незаконных миграционных путей. До 2029 г. правительство Дании намерено потратить на эти цели 1,1 млрд крон ($159 млн). Средства будут направлены на укрепление пограничного и миграционного контроля, усиление внимания к вопросам предоставления убежища и защиты мигрантов, а также помощь в безопасном возвращении их в свою страну через программы поддержки реинтеграции.