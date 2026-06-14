Как Дональду Трампу удается оставаться бизнесменом

В результате сегодня основная дискуссия разворачивается не вокруг законности действий главы государства, а по поводу политической этики. Критики указывают на опасный конфликт интересов. Сторонники парируют, что избиратели голосовали не за чиновника, а за бизнесмена, который никогда не скрывал своих деловых взглядов. Но и те, и другие сходятся в одном: происходящее с нынешним президентом не имеет прецедентов в истории США.