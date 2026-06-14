Как Дональду Трампу удается оставаться бизнесменом

Как Дональду Трампу удается оставаться бизнесменомДаже в 80 лет американский президент не теряет деловой хватки
Традиционно президенты США расстаются с личными инвестициями и бизнесом после вступления в должность. Так, в 2009 г. Барак Обама продал все свои акции, а вырученные средства вложил в паи индексного фонда и казначейские облигации. Джо Байден и вовсе никогда не владел акциями или облигациями – за это его в шутку называли «самым бедным конгрессменом Соединенных Штатов».
Американцы любят рассказывать историю Гарри Трумэна. Покидая Белый дом в 1953 г., он даже не имел собственного автомобиля: вместе с женой бывший президент отправился в Миссури на поезде. Его доход складывался из военной пенсии и гонораров за мемуары. Он принципиально отказывался от любых предложений о заработке, которые, по его мнению, эксплуатировали статус экс-главы государства. Чтобы прежний руководитель Штатов не бедствовал, конгрессу пришлось принять закон о пенсии для экс-президентов – до этого такой меры существовало.
Сегодня американская политика выглядит иначе. Нынешний президент Дональд Трамп не стремится отказываться от деловых проектов. Во время второго срока его бизнес-империя не только расширяет существующие направления, но и осваивает новый рынок – криптовалюту. Управляющие биржевыми активами главы государства проводят тысячи сделок с акциями. По оценке Forbes, его личное состояние выросло до $6,1 млрд (против $2,3 млрд в 2024 г.).
Хотя Трамп передал доли в The Trump Organization, Trump Media и других компаниях в траст, ключевая особенность этой схемы заключается в том, что трастами руководят не независимые управляющие, а его собственные сыновья.
Торговля именем
Трамп активно продвигает товары со своим именем, которые можно купить на сайте Trump Store. В Белом доме есть даже шкаф с образцами мерча: президент любит его показывать мировым лидерам и журналистам. Прошлым летом Трамп объявил о запуске линии парфюмерии Victory 45-47 (он 45-й и 47-й президент США), а в ноябре торжественно подарил флаконы с ароматами сирийскому коллеге Ахмаду аш-Шараа.
Еще один амбициозный проект – смартфон Trump Mobile T1 золотого цвета (это любимый оттенок президента). Инициаторами запуска выступили сыновья Трампа, а лицензию на использование бренда предоставила The Trump Organization. При характеристиках, сравнимых с флагманским iPhone 16 Pro Max, «трампофон» стоил скромные $499. В рамках предпродажи, стартовавшей в прошлом году, с 600 000 человек собрали по $100 в качестве залога. В обмен покупателям пообещали поставить смартфоны в августе 2025-го, но до сих пор не выпущено еще ни одного устройства.
Десятки компаний платят за лицензирование имени президента для разных товаров – от кроссовок и до Библий, пишет Associated Press. Вовсю идет торговля брендом и в недвижимости. При этом The Trump Organization не всегда выступает непосредственным застройщиком: зачастую партнеры приобретают право использовать знаменитую фамилию, а возведенный за их счет объект отдают в управление бизнесу Трампа.
Как подсчитало Reuters, зарубежные лицензионные соглашения, заключенные после выборов, принесли структурам президента не менее $23 млн. Среди них – гостиница в Омане, офисная башня в Индии, гольф-комплекс в Саудовской Аравии. Особое внимание американских СМИ привлек проект во Вьетнаме. Там власти ускорили согласование масштабного гольф-клуба под брендом Trump – для его реализации потребовалось изъять земли у тысяч местных фермеров и снести кладбище. По совпадению, вскоре после этого администрация США смягчила риторику относительно возможной тарифной войны с Вьетнамом.
Сутяжник из Белого дома
Еще один неожиданный источник доходов связан с судебными спорами. И будучи кандидатом, и на посту президента Трамп активно подавал иски против различных СМИ и онлайн-платформ. Многие, например X, ABC News, YouTube и Meta
Так, Paramount летом 2025 г. согласилась заплатить $16 млн, чтобы Трамп отказался от иска. До этого он обвинил телеканал CBS News (часть корпорации Paramount) в предвзятом монтаже интервью соперницы республиканца Камалы Харрис. Утверждалось, что было показано две версии материала, где давались разные ответы на один и тот же вопрос о конфликте на Ближнем Востоке.
За время президентства Трамп получил $90,5 млн таких компенсаций, подсчитала The New York Times. Но средства не идут ему напрямую – их направляют на финансирование проектов. К примеру, сумма, выплаченная Paramount, будет задействована в создании президентской библиотеки.
Отдельного упоминания заслуживает сделка с Amazon, которая приобрела права на документальный фильм о Мелании Трамп, в картине также мелькает и сам Дональд. Его жена получила $28 млн как продюсер и главная героиня. Эта сумма существенно превысила предложения других потенциальных покупателей и оказалась выше стандартных выплат Amazon за аналогичные проекты.
Мемный президент
Осенью 2024 г., еще до выборов, Трамп с сыновьями основал криптокомпанию World Liberty Financial. Накануне инаугурации состоялся запуск мемтокенов $TRUMP и $MELANIA.
На $TRUMP изображен сам Дональд Трамп с поднятым кулаком – запуск он рекламировал в своем блоге и не прекратил продвижения мем-токена даже после вступления должность.
В мае 2025 г. Трамп провел первый ужин для крупнейших держателей монет своего имени, а 25 апреля 2026 г. организовал второй прием. При этом 29 владельцев коинов удостоились личной встречи с американским лидером. Однако эти мероприятия практически не повлияли на рыночные показатели: оба мемкоина торгуются на 97% ниже своих максимальных значений.
В марте 2025 г. World Liberty Financial запустила стейблкоин USD1. Одна из самых громких историй, связанных с ним, относится к маю того же года. Тогда было объявлено о крупной сделке: шейх ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян инвестировал $2 млрд в биржу Binance – но не в обычных долларах, а криптодолларах USD1.
Чтобы обеспечить привязку USD1 к фиатному доллару, World Liberty Financial направила полученные $2 млрд на покупку казначейских облигаций и аналогичных активов. По ним выплачиваются проценты, которые идут в доход бизнеса семьи Трампов. По оценкам Bloomberg, речь о $80 млн в год.
Так совпало, что спустя недели после объявления о сделке Белый дом дал ОАЭ долгожданное разрешение на покупку передовых чипов Nvidia. Эмираты давно хотели их приобрести, однако при администрации Байдена условия продажи были настолько жесткими, что фактически означали отказ. Причина заключалась в опасениях США: в Вашингтоне полагали, что ОАЭ могут построить современные центры обработки данных, сдать их в аренду Китаю, а тот, используя технологии искусственного интеллекта, создаст новейшее оружие, потенциально способное быть обращенным против американских военнослужащих.
В сентябре 2025 г. на биржах начал торговаться WLFI – еще один токен World Liberty Financial. Администрация Трампа выступает за либерализацию регулирования криптоотрасли. Критики указывают, что любое смягчение правил автоматически повышает стоимость связанных с семьей президента криптопроектов. По разным оценкам, криптонаправление могло увеличить состояние семьи Трампов на сумму до $1 млрд за 2025-й. Правда, в текущем году из-за общего падения курса криптовалют этот показатель снизился.
Деньги в бетоне и лунках
Бизнес в сфере недвижимости, выстроенный Трампом задолго до его президентства, тоже продолжает приносить свои плоды.
Республиканская партия регулярно проводят мероприятия в гольф-клубах и на курортах, принадлежащих Trump Organization. Лига гольфа LIV, контролируемая Суверенным фондом Саудовской Аравии, не раз выбирала для своих турниров знаменитый курорт Trump National Doral Miami в Дорале. Более того, именно там в конце текущего года запланирован саммит G20. А это значит, что республиканцы, иностранный бизнес, зарубежные политики, журналисты и многие другие платят Trump Organization за аренду, констатирует Associated Press.
Многочисленные замечания и критика по этому поводу вынудили Трампа сделать специальное заявление. Он заверил, что все услуги будут предоставляться по себестоимости, подчеркнув: «Мы не станем зарабатывать на этом деньги».
Ни месяца без сделки
Отношение Трампа к активам на фондовом рынке стало одним из самых необычных явлений в американской политической традиции.
Согласно данным Управления правительственной этики США, в I квартале текущего года торговая активность президента резко выросла: было совершено более 3600 сделок общим объемом в сотни миллионов долларов. Это намного больше, чем за весь 2025 г. Американский телеканал PBS News подчеркивает, что ситуация, когда глава государства не просто владеет акциями, а активно ими торгует, не имеет аналогов в новейшей истории. Речь об акциях Nvidia, Boeing, Palantir, Apple, Meta, Intel, Qualcomm и других корпораций, котировки которых зависят от получения госконтрактов, решений администрации и даже новостей о переговорах с Ираном.
Руководителей многих из этих компаний Трамп взял с собой во время недавней поездки в Китай. «Я попрошу президента Си <...> «открыть» Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить свою магию», – писал президент в своем блоге.
С акциями Boeing в I квартале было проведено семь сделок. Financial Times припомнила слова спецпосланника США Паоло Замполли, в чьи обязанности входит продвижение этого американского автопроизводителя за рубежом: «[Люди] хотят получить доступ к президенту, – откровенничал он. – Я говорю им: «Купи Boeing». Если хочешь сделать президента [Трампа] счастливым, купи Boeing». Белый дом, в свою очередь, опровергает предположения о прямом влиянии президента на инвестиционные решения. В администрации утверждают, что торговлей занимаются независимые управляющие, а глава государства не участвует в выборе акций для сделок.
Президентское исключение
Американское законодательство ограничивает владение активами для большинства федеральных чиновников. Как пошутил бывший советник Белого дома по этике Ричард Пейнтер, будь Трамп министром обороны, его действия расценивались бы как преступление. Однако в отношении президента закон не содержит столь строгих норм, как для его подчиненных.
В результате сегодня основная дискуссия разворачивается не вокруг законности действий главы государства, а по поводу политической этики. Критики указывают на опасный конфликт интересов. Сторонники парируют, что избиратели голосовали не за чиновника, а за бизнесмена, который никогда не скрывал своих деловых взглядов. Но и те, и другие сходятся в одном: происходящее с нынешним президентом не имеет прецедентов в истории США.