Трамп подбросил «монетку»: как рынок принял его мемкоин

Когда появились первые новости о TRUMP, многие в них даже не поверили. Во-первых, на рынке и раньше было множество монет, названных в честь президента США, но ни одна из них не была связана с ним напрямую: Doland Tremp (TREMP), Super Trump (STRUMP), Make America Great Again (MAGA) и другие. Во-вторых, это было похоже на распространенную схему обмана, суть которой сводится к тому, что сначала мошенники искусственно раздувают курс валюты, а затем – на пике стоимости – избавляются от нее. Трюк называется Rug Pull (с англ. «выдергивание ковра») и нередко его проворачивают, взламывая аккаунты звезд в соцсетях.