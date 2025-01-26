Трамп подбросил «монетку»: как рынок принял его мемкоин

Трамп подбросил «монетку»: как рынок принял его мемкоинЗаработать на криптовалюте президента США пока удалось немногим
17 января на блокчейн-платформе Solana был запущен OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – личный мемкоин (с англ. meme – мем, coin – монета) президента США Дональда Трампа. За два дня его цена взлетела до $75, а капитализация превысила $15 млрд. Правда, уже 20 января, в день инаугурации нового американского лидера, TRUMP обвалился и потерял примерно половину стоимости. Поможет ли Трамп развитию рынка криптовалют или окажет ему медвежью услугу, разбирались «Ведомости».
Подарок под инаугурацию
Когда появились первые новости о TRUMP, многие в них даже не поверили. Во-первых, на рынке и раньше было множество монет, названных в честь президента США, но ни одна из них не была связана с ним напрямую: Doland Tremp (TREMP), Super Trump (STRUMP), Make America Great Again (MAGA) и другие. Во-вторых, это было похоже на распространенную схему обмана, суть которой сводится к тому, что сначала мошенники искусственно раздувают курс валюты, а затем – на пике стоимости – избавляются от нее. Трюк называется Rug Pull (с англ. «выдергивание ковра») и нередко его проворачивают, взламывая аккаунты звезд в соцсетях.
Впрочем, официальный аккаунт Дональда Трампа в X, где вечером 17 января была анонсирована монета TRUMP, никто не взламывал. «Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ!» – написал политик, приложив ссылку на личный мемкоин. Логотипом монеты стало изображение самого Дональда Трампа, поднимающего кулак сразу после покушения 13 июля 2024 г.
За ночь цена TRUMP взлетела на 300%, а уже днем 19 января мемкоин торговался выше $75. На пике он занял 19-ю строчку в списке самых дорогих криптовалют с капитализацией более $15 млрд. Не прошло и 24 часов, как свою монету выпустила супруга президента Мелания (MELANIA). Попутно она обвалила котировки мужа (до $40), поскольку трейдеры кинулись продавать TRUMP, чтобы купить новый растущий мемкоин.
Сейчас TRUMP торгуется чуть ниже $30. Несмотря на существенное падение, его капитализация все равно превышает $5,8 млрд (28-е место). MELANIA оценивается инвесторами не так высоко: монету можно купить за $2,7. Ее капитализация превышает $470 000 (146-е место).
Нежелательное влияние
Многие критикуют Трампа за то, что он извращает суть блокчейна, поскольку технология является символом независимости от государства, пишет Financial Times. Есть и более весомые опасения. Например, создатель Ethereum Виталий Бутерин заявил, что подобные мемкоины «пересекают еще одну черту». «Это не просто источник развлечения, а инструмент для неограниченного политического подкупа, в том числе со стороны иностранных государств», – написал он в X.
Иными словами, TRUPM может стать рычагом для воздействия на политику Соединенных Штатов. Например, купив большое количество президентской валюты, иностранцы могут попытаться добиться расположения лидера США, а в крайнем случае – даже угрожать обрушением котировок, что будет ударом не только по имиджу Дональда Трампа, но и по его кошельку.
Сейчас на рынке торгуются 20% TRUMP (200 000 токенов). Еще 80% владеют фирмы Fight Fight Fight и CIC Digital. Первая – малоизвестная компания из Делавэра, зарегистрированная 7 января. Вторая аффилирована с The Trump Organization. CIC Digital участвовала в создании NFT-коллекций для Дональда Трампа (в 2022 г. он заработал на них более $12 млн), а также в выпуске его брендированных кроссовок. Аналитическая платформа Arkham Intelligence допускает, что обе фирмы фактически принадлежат президенту. Таким образом, после выпуска TRUMP состояние президента увеличилось в несколько раз.
Конгрессмен Рохит Ханна – один из главных лоббистов криптовалют – тоже раскритиковал решение Трампа обзавестись собственным токеном. «Избранным должностным лицам должно быть запрещено иметь мемкоины законом», – написал он Х. Кстати, есть версия, что Трамп специально запустил TRUMP до инаугурации, поскольку на тот момент он действовал как частное лицо, а не президент.
Есть опасения и по поводу быстрой разблокировки 80% монет, которые сейчас держат организаторы размещения. В случае TRUMP следующую часть токенов (4%) они смогут продать уже через три месяца, а в случае MELANIA – всего через месяц (3,5%). Считается, что чем дольше монеты заблокированы, тем у организаторов больше мотивации следить за курсом.
Первый Трамп комом
TRUMP может отпугнуть новичков в мире криптовалют, поскольку заработать на мемкоине президента удалось далеко не всем. По данным Dune Analytics, по состоянию на 23 января подавляющее число держателей TRUMP (более 16 000 кошельков) находятся в «минусе», пусть и небольшом (до $1000). Тех, кто заработал до $1000 – около 10 000. Наконец, инвесторов, зафиксировавших прибыль или убыток в размере более $1000, всего менее тысячи.
Также на рынке есть опасения по поводу инсайдерской торговли. Один из трейдеров за несколько часов заработал $70 млн, купив TRUMP на несколько миллионов долларов всего через 90 секунд после появления поста Трампа в Х. Возможно, это был быстрый и решительный трейдер-профессионал. Но не исключено, что он просто знал что-то заранее.
Третий аргумент противников TRUMP – зависимость валюты от действий человека, в честь которого он назван. На пресс-конференции 21 января Трамп заявил, что мало что знает о TRUMP, после чего цена токена мгновенно рухнула. Впрочем, чуть позже президент вернулся к теме и уточнил, что TRUMP запустил именно он, – и котировки восстановились. «Это тревожная тенденция на криптовалютных рынках, когда влияние и манипулирование ликвидностью могут затмить создание фундаментальной стоимости активов», – заявил Дэн Хьюз из Radix.
Наконец, немало новичков уже попалось на удочку мошенников. На фоне ажиотажа вокруг TRUMP появилось немало поддельных монет с фальшивым адресом смарт-контракта. Мошенники также выпустили токены в честь остальных членов семьи Трампа. Онлайн-издание Cointelegraph даже умудрилось разместить новость про мемкоин Баррона Трампа. За семь минут, пока статью не удалили, капитализация фейкового токена BARRON взлетела до $73 млн, а потом обвалилась на 99%. Неизвестный трейдер потерял на этом около $1 млн. На днях Иванка Трамп была вынуждена написать в Х предупреждение, что не имеет никакого отношения к токену IVANKA.
Президентский намек
Впрочем, сторонников того, что личный мемкоин президента США положительно скажется на отрасли, тоже немало. Их главный аргумент сводится к тому, что TRUMP мотивирует Трампа развивать криптоиндустрию и смягчать ее регулирование. Хотя бы потому, что 80% эмиссии еще только предстоит продать. Логично, что президент постарается сделать это по выгодному курсу.
Кроме того, запуск TRUMP – это четкий сигнал о том, что власть поддерживает криптовалюту, пишет ВВС. По данным издания, он вселяет уверенность в участников рынка, которые уже было приуныли: новый президент не упомянул блокчейн в инаугурационной речи, а среди его первых указов не оказалось ни одного, посвященного криптовалютам (первые документы на этот счет Трамп подписал только на четвертый день президентства).
Сторонники TRUMP надеются, что президентский токен вызовет волну интереса к криптовалютам, а на рынок хлынут новые деньги от компаний и розничных инвесторов. Платформа Chainalysis проанализировала криптокошельки покупателей TRUMP и MELANIA и обнаружила, что 47% покупателей, скорее всего, новички, поскольку они создали кошельки в тот же день, когда купили токен. Ложка дегтя в том, что 60 «китов» (крупных трейдеров) обогатились на TRUMP более чем на $10 млн каждый, тогда как 77% остальных держателей не заработали и $100.