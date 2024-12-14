Деньги из мемов: кто зарабатывает на хайповых криптовалютах

В опубликованном в конце ноября исследовании интернет-издания CoinWire утверждается: 86% продвигаемых в соцсети Х (бывший Twitter) мемкоинов за три месяца после начала рекламной шумихи подешевели в 10 раз. И чем меньше подписчиков у инфлюенсера, тем выше шансы того, что инвестиция окупится. Если составить портфель из мемкоинов, которые продвигали блогеры с аудиторией более 200 000 человек, то через три месяца убыток составил бы 89%. Если же верить тем, кого читает менее 50 000 человек, то через три месяца портфель из рекомендованных ими монет принес бы 141% прибыли. Чем меньше аудитория, тем более ответственны перед ней блогеры, полагают авторы исследования.