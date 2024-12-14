Деньги из мемов: кто зарабатывает на хайповых криптовалютах

Деньги из мемов: кто зарабатывает на хайповых криптовалютахИх выпускают и школьники, и мировые знаменитости
В этом году произошел настоящий бум интереса знаменитостей к криптовалютам. Тиктокеры, ютуберы и остальные инфлюенсеры бросились выпускать собственные монеты. Именными токенами обзавелись Кейтлин Дженнер, Игги Азалия и другие серебрити первой величины. Правда, капитализация только некоторых звездных проектов превышает $1 млн, тогда как большинство после запуска стремительно обесцениваются. Почему проще выиграть в рулетку, чем заработать на мемкоинах, – в материале «Ведомостоей».
Мем в монете
Криптовалюта может выполнять разные функции – кредитования, оплаты комиссий, осуществления игровых транзакций. А может быть создана в шутку. Токены, не имеющие функционала, но связанные с интернет-мемом, известной личностью или явлением, называются мемкоинами (с англ. meme – мем, coin – монета). Можно привести грубую аналогию: представьте, что на фондовом рынке торгуют бумажками с фотографией собаки.
Именно собаке была посвящена первая шуточная криптовалюта. 8 декабря 2013 г. программисты Билли Маркус и Джексон Палмер выпустили пародию на биткойн, взяв за основу популярный мем Doge (изображение собаки породы сиба-ину). Dogecoin понравился многим знаменитостям, включая Илона Маска, который периодически упоминает его в своих соцсетях. Монетой можно расплатиться в интернет-магазинах Tesla и Microsoft, купить билеты в кинотеатры AMC Theatres, авиабилеты AirBaltic и т. д. Вряд ли Маркус и Палмер могли представить, что к 2024 г. их шутка станет одной из самых популярных криптовалют с капитализацией $60 млрд – выше, чем у половины компаний индекса S&P 500.
Впрочем, dogecoin появился во времена, когда для новой криптовалюты требовался собственный блокчейн. Сейчас специальные сайты почти даром позволяют создать монеты на базе существующих, например Ethereum или Solana. Если снова прибегнуть к грубой аналогии, то разница между старыми и новыми монетами как между сотовым оператором, построившим сеть базовых станций, и банком, который пользуется его инфраструктурой для работы своего виртуального оператора. Обзавестись собственным токеном теперь может даже тот, кто далек от мира криптовалют.
Вирусная популярность
Волна интереса знаменитостей к мемкоинам поднялась в мае, когда американская телезвезда Кейтлин Дженнер запустила монету JENNER на Solana. За ней последовали австралийская певица Игги Азалия (MOTHER), рэпер Лил Памп (LILPUMP), певец и танцор Джейсон Деруло (JASON) и многие другие. Один из основателей YouTube Стив Чен предпочел не раскручивать собственное имя, а присоединиться к уже существующему проекту PAJAMAS (создан по мотивам первого ролика Чена, на котором он играется с котом по кличке «Пижама»).
Подогревают интерес к мемкоинам не только знаменитости, но и непосредственно люди-мемы. Например, девушка из американского городка Нэшвилл Хейли Уэлч, которая обрела вирусную популярность в сети после участия в уличном опросе, заявив, что свести мужчину с ума можно «hawk tuah» (звук плевка). Уэлч мгновенно стала героем бесчисленных юмористических роликов и пародий. Заработав на мерче, она обратила внимание на криптовалюты и в начале декабря запустила токен HAWK на Solana.
Звездные горки
По данным аналитического сайта CoinGecko, крупнейшей из выпущенных селебрити криптовалют сейчас является MOTHER Игги Азалии: ее капитализация составляет около $66 млн. В день запуска токен Азалии стоил почти 1 цент, через несколько дней взлетел до 21 цента, а потом долго торговался по 3-4 цента. Несмотря на падение, многие смогли заработать.
Впрочем, большинство звездных проектов инвесторов разочаровали. Например, JASON в первый день торговался по 0,65 цента, к концу месяца взлетел до 2,96 цента, но затем рухнул до 0,09 цента (капитализация $930 000). Можно только пожалеть фанатов Деруло, которые купили его монету на пике. Еще хуже оказались дела у JENNER. При стартовой цене в 0,18 цента токен быстро достиг пика в 0,75 цента, но уже через пару месяцев котировки скатились до сотых цента. Сейчас монета продается за 0,015 цента при капитализации $153 000. Наверняка у Дженнер есть украшения, которые стоят дороже.
Кстати, по стоимости шуточных криптовалют можно судить о популярности звезд и мемов. Например, второе место после MOTHER с огромным отрывом занимает монета WYAC (капитализация $9 млн). Она создана по мотивам популярного мема «Женщина кричит на кошку» (Woman Yelling At Cat). Стоп-кадр из американского сериала стал популярным в 2019 г., а спустя пять лет запечатленная на нем актриса Тейлор Армстронг запустила в его честь криптовалюту. В первый день торгов WYAC стоил 0,35 цента, на пике торговался по 5,3 цента, а сейчас упал до 0,9 цента.
Нешуточная статистика
В опубликованном в конце ноября исследовании интернет-издания CoinWire утверждается: 86% продвигаемых в соцсети Х (бывший Twitter) мемкоинов за три месяца после начала рекламной шумихи подешевели в 10 раз. И чем меньше подписчиков у инфлюенсера, тем выше шансы того, что инвестиция окупится. Если составить портфель из мемкоинов, которые продвигали блогеры с аудиторией более 200 000 человек, то через три месяца убыток составил бы 89%. Если же верить тем, кого читает менее 50 000 человек, то через три месяца портфель из рекомендованных ими монет принес бы 141% прибыли. Чем меньше аудитория, тем более ответственны перед ней блогеры, полагают авторы исследования.
Крипто-политиканы
Многие мемкоины выпущены в честь известных людей, которые не имеют к ним никакого отношения, чаще всего – политиков. Например, токен BODEN (полное название – Jeo Boden, искаженное имя президента США Джо Байдена) был запущен в марте перед посланием Байдена конгрессу. В первый день монета торговалась по 6 центов. Судя по котировкам, пик народной любви к президенту случился в апреле – тогда за токен давали почти $1. Однако с тех пор он катится вниз. Когда 21 июля Байден принял решение выйти из гонки, BODEN рухнул сразу вдове – менее одного цента. Судя по записям в блокчейне, некий инвестор потерял на этой криптовалюте $12 млн: купил на пике и продал сразу после заявления 81-летнего президента.
В свою очередь посвященный Камале Харрис мемкоин KAMA начал активно расти в начале июля, когда пошли разговоры о выходе Байдена из гонки. За токен имени вице-президента США давали 0,1 цента, а когда Харрис стала кандидатом в президенты, цена поднялась до 3 центов. После выборов судьба токена была предрешена: он мгновенно скатился к 0,05-0,025 цента.
Впрочем, ошибочно думать, что смогли разбогатеть инвесторы посвященных Дональду Трампу мемкоинов. И Doland Tremp (TREMP), и Super Trump (STRUMP), и MAGA (Make America Great Again) достигли пика в июне и с тех пор дешевели, а после победы Трампа на выборах и вовсе резко упали в цене. По сравнению с пиковыми значениями сейчас они стоят до 10 раз дешевле.
Лжетокены
Нередки случаи, когда мемкоин выпускают от имени звезды не только без ее ведома, но еще и в мошеннических целях. В августе во взломанном аккаунте французского футболиста Килиана Мбаппе в соцсети X появился пост о запуске токена MBAPPE, а также адрес контракта, чтобы его купить. Фанаты набежали тотчас. За несколько минут капитализация мемкоина выросла до десятков миллионов долларов. После этого хакеры продали принадлежавший им крупный пакет токенов и обрушили курс. Подобное манипулирование ценами называется Pump & Dump, а основанное на нем мошенничество – Rug Pull (с англ. «Выдергивание ковра»).
Надо признать, об обмане можно было бы и догадаться, ведь от имени Мбаппе хакеры успели запостить несколько ксенофобских и оскорбительных высказываний. Но, увы, покупателей это не смутило. Один из тех, кто поверил фальшивому Мбаппе, за несколько минут лишился $1 млн. Он потратил на покупку MBAPPE $1,03 млн, а через несколько минут принадлежащий ему пакет подешевел до $9200. Зато кто-то успел заработать, купив токены в самом начале ажиотажа на $29 и вскоре продав их за $125 160. Аналитики считают, что это был не мошенник: тот же инвестор ранее вложил аналогичные суммы в 251 мемкоин, потратив около $8000. Как правило, его инвестиции приносили убыток.
В июле схожая история произошла с аккаунтом в Х американской рэп-исполнительницы Doja Cat, на которую подписаны 5,6 млн человек. Хакеры продвигали мемкоин DOJA, который на самом деле не имеет никакого отношения к певице. Тогда же был атакован блог американской актрисы Сидни Суини. Прежде чем она сумела восстановить контроль над аккаунтом и удалила посты мошенников, токеном SWEENEY наторговали на $13 млн. Взломавшие ее хакеры похвастались, что уже провернули похожую историю с аккаунтами 50 Cent (рэпер уверял, что мошенникам удалось за 30 минут собрать с его доверчивых фанатов $3 млн) и рестлера Халка Хогана.
В июне был взломан аккаунт группы Metallica для продвижения от ее имени токена METAL. Фанатам в качестве бонуса обещали бесплатные билеты на концерты, розыгрыш призов и т. д. Пока группа восстанавливала контроль над страницей, капитализация токена взлетела до $3 млн, а потом обрушилась на 99%.
$55 000 на школьные обеды
Даже дети сейчас пользуются тем, как легко создать мемкоин. В конце ноября увлекающийся криптовалютами 13-летний американский школьник, чье имя не разглашается в силу юного возраста, разместил пост в X, который неожиданно стал вирусным. Решив не упускать момент, мальчик создал на платформе PumpFun мемкоин QUANT и тут же стал продвигать его в стриме. В течение часа курс монеты взлетел с нуля до 26 центов. В этот момент школьник продал все имеющиеся у него токены, заработав $30 000.
Не исключено, что школьнику помогло совпадение: он назвал токен по аналогии со своим ником в X (Gen Z Quant), тогда как еще с 2018 г. существует криптовалюта Quant, которая выполняет полезную функцию: служит для совмещения разных блокчейнов. Она торгуется на биржах под тикером (коротким названием) QNT, а школьник создал монету с тикером QUANT. Возможно, не все поняли, что это две разные монеты.
Школьник не смог удержаться и, обманув инвесторов, показал им в прямом эфире средний палец. Люди обиделись. Мальчика вычислили и слили в сеть его данные, а заодно накидали в соцсети матери гневных комментариев про сына. Однако тот на волне хайпа создал еще два мемкоина – SORRY и LUCY (по имени своей собаки), и даже нашлись люди, которые кинулись их покупать. Находчивый юнец еще дважды провернул Rug Pull, заработав дополнительно $13 000 и $12 000.
Мемные риски
Случаются и счастливые для инвесторов истории. Один из энтузиастов создал монету PNUT в честь белки (с англ. peanut – арахис), которую нью-йоркские чиновники усыпили перед выборами президента США. История тогда вызвала широкий резонанс, Трамп использовал ее для критики Байдена. Неделю PNUT торговался по 7-12 центов. Его создатель, устав ждать, продал все свои токены, заработав около $760. Но идея внезапно завирусилась и мемкоин стал стремительно дорожать. На пике 14 ноября он стоил больше $2,2 за токен, а сейчас торгуется около $1,2. Капитализация PNUT перевалила за $1,2 млрд и по этому показателю сейчас находится в первой сотне среди всех криптовалют. Те, кто купил его в первые дни, могли получить прибыль в 3000%.
Увы, такие истории – редкость в мире мемкоинов. В августе пользователь X под ником Adam Tehc собрал статистику с платформы Pump.Fun, на которой любой желающий может запустить свою криптовалюту. За 24 часа было запущено 16 357 мемкоинов. Только 175 набрали капитализацию в $69 000, которая требуется, чтобы получить листинг на криптобирже Raydium. Из них всего 19 сумели сохранить капитализацию выше $69 000, а не рухнуть сразу после листинга. Значит, шанс вложиться в прибыльную монету составляет 0,12%. Для сравнения – ставка в рулетке окажется выигрышной с вероятностью в 2,6%.