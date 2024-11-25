Что такое блокчейн и как он работает

«Блокчейн – перспективная технология XXI в. Правда, она очень дорогая, – говорит генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт», преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Роман Душкин. – Где возникает необходимость в этой технологии? Конечно, в финансовых отношениях, где криптовалюта или в более широком понимании – токен является естественной прикладной реализацией изначальной идеи, заложенной в блокчейне. Она представляет собой создание частных денег или цифровых активов и использование их как средства обеспечения транзакций в товарно-денежных отношениях». Ни для чего другого, по мнению Душкина, блокчейн не требуется: «Telegram, который сегодня есть в кармане почти у каждого пользователя смартфона, тоже внедрил эту технологию, чтобы осуществлять финансовые транзакции. Любой желающий сейчас может открыть меню приложения и увидеть там свой виртуальный кошелек, в котором можно хранить разные цифровые валюты, в первую очередь это, конечно же, TON, но также и другие токены, в том числе BTC и USDT».