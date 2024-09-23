Другой теорией возникновения биткойна, которая Осипову видится более правдоподобной, является так называемая «государственная теория». Согласно ей, биткойн был создан американскими спецслужбами для решения задачи дистанционной и анонимной передачи ценности между людьми, находящимися в разных уголках мира и даже не знакомых между собой, в том числе в обход централизованной банковской системы. В пользу второй версии говорят те факты, что правительство США активно закупает биткойны в целях инвестирования, крупнейшие аналитические компании в области изучения криптовалют также появились впервые в США под эгидой ФБР и активно влияют этот рынок с подачи и в интересах государства, говорит Осипов.