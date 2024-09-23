Что такое биткойн и зачем он нуженЭто цифровая валюта, используемая как средство платежа и финансовый актив
Биткойн, или Bitcoin, – полностью виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейн.
История появления
В 2008 г. была опубликована белая книга под названием «Биткойн: система электронных денег от участника к участнику», в которой анонимный пользователь под псевдонимом Сатоши Накамото изложил идеи о создании цифровой валюты, позволяющей пользователям осуществлять транзакции напрямую друг с другом без посредников, таких как банки. В январе 2009 г. был создан первый блок в сети биткойна, известный как «блок генезиса» или «блок #0», рассказывает директор по расследованиям «Шард» Григорий Осипов.
Существуют несколько теорий возникновения биткойна, отмечает Осипов. Одна из них состоит в том, что самая популярная криптовалюта была создана после глобального финансового кризиса 2008 г. компьютерными энтузиастами для осуществления платежей для внутренних нужд в обход банковской системы на принципах анонимности, безопасности и прозрачности транзакций. В дальнейшем эта сеть стала достоянием общественности и уже на условиях согласия комьюнити происходили ее доработки и улучшения, говорит Осипов.
Другой теорией возникновения биткойна, которая Осипову видится более правдоподобной, является так называемая «государственная теория». Согласно ей, биткойн был создан американскими спецслужбами для решения задачи дистанционной и анонимной передачи ценности между людьми, находящимися в разных уголках мира и даже не знакомых между собой, в том числе в обход централизованной банковской системы. В пользу второй версии говорят те факты, что правительство США активно закупает биткойны в целях инвестирования, крупнейшие аналитические компании в области изучения криптовалют также появились впервые в США под эгидой ФБР и активно влияют этот рынок с подачи и в интересах государства, говорит Осипов.
Еще одной из теорий возникновения биткойна является конспирологическая, согласно которой биткойн как финансовый инструмент создан мировыми элитами (Ротшильды и Рокфеллеры) и финансовыми институтами (Бильдербергский клуб) для решения задачи контроля над массами, в рамках реализации единого глобального заговора, рассказывает Осипов. Биткойну якобы в этом месте отводится роль валюты нового мирового порядка для уничтожения национальных валют.
Для чего используется биткойн
Основная цель создания биткойна заключалась в снижении роли банков в платежах и финансовых операциях, особенно на фоне подрыва доверия к ним во время мирового кризиса 2008 г., рассказывает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.
Биткойн играет роль платежного средства исходя из его свойств, так как может быть легко обменен на услуги и товары при наличии разрешения или соответствующего законодательства, рассказывает Першиков. Обмен данной криптовалюты на обычные валюты происходит через онлайн-сервисы обмена цифровых валют, другие платежные системы, обменные пункты или непосредственно между заинтересованными сторонами, перечисляет Осипов.
При этом высокая волатильность биткойна делает его затруднительным для использования как средства платежа, так как цена данной криптовалюты, номинированная в долларах, меняется довольно активно, отмечает Першиков: на несколько процентов за день в отдельных случаях.
Сейчас биткойн из платежного инструмента превратился в полноценный финансовый актив, который используется не только как способ передачи средств и оплаты, но и как актив сохранения ценности, проявляющий свойства товарного актива (его часто называют «цифровым золотом»), говорит Першиков. Ограниченная эмиссия делает актив привлекательным для инвесторов, которые считают, что стоимость криптовалюты в будущем будет увеличиваться за счет увеличения спроса и снижения предложения, поясняет он.
Легальность биткойна
Но юридически не во всех странах биткойн является общепринятым средством платежа, расчетной единицей и средством сбережения, добавляет Осипов.
В России биткойн, как и другая «крипта», находится в «серой зоне». Оплата криптовалютой товаров и услуг в России запрещена, так как криптовалюта не может применяться в качестве средства платежа, замечает Першиков. Но, несмотря на отсутствие законодательства о регулировании цифровой валюты (кроме ее определения из 259-ФЗ), в стране существует и функционирует инфраструктура для совершения операций с ее использованием, говорит Осипов. Это более 400 обменных сервисов и криптобирж, работающие либо без образования юридического лица, либо зарегистрированные за рубежом, говорит он.
Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), надзор за которыми будет осуществлять Банк России, – соответствующий закон принят в августе 2024 г.
При этом Банк России негативно относится к криптовалютам и видит в их распространении угрозу для российского финансового рынка. Отсутствие глобального регулирования может способствовать широкому распространению криптовалют и увеличить их использование в расчетах вместо нацвалют, говорится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.». Меры, которые принимают отдельные страны, могут быть недостаточны для ограничения этих рисков из-за трансграничной и экстерриториальной природы криптовалют, считают в ЦБ.
В некоторых странах биткойн легален и может использоваться как средство платежа, говорит Осипов. Например, в Сальвадоре он официально признан валютой, а в США и Великобритании существует правовая база для его использования. В странах Европейского союза также наблюдается тенденция к легализации криптовалют.
Биткойн и трансграничные расчеты
Использование биткойна и других криптовалют в трансграничных платежах может стать важным инструментом для стран, находящихся под политическим давлением, отмечает Осипов. Но из-за того, что такая криптовалюта, как биткойн, волатильна, использовать ее для совершения трансграничных операций крайне затруднительно.
Другим фактором, осложняющим использование биткойна в трансграничных переводах, является отсутствие правового регулирования в разных странах и связанные с этим юридические риски, продолжает Осипов.
Также при использовании криптовалют для внешнеторговой деятельности остро встает вопрос проверки «чистоты криптовалюты», чтобы не получить «санкционные» или украденные средства либо средства, полученные от незаконной деятельности, отмечает Осипов.
В итоге во внешнеэкономической деятельности биткойн менее популярен, чем другие криптоактивы, например стейблкойны (криптовалюты, привязанные к курсу доллара, например такие, как USDT от компании Tether), констатирует Першиков.
Чем биткойн отличается от традиционных денег
Основное отличие биткойна от фиатных денег заключается в отсутствии ЦБ, который контролировал бы и занимался эмиссией, говорит Першиков. То есть биткойны не выпускаются централизованно, их создают сами пользователи со всего мира с помощью специального софта, и этот процесс называется «майнинг» (добыча). Участники по всему миру (майнеры) также отвечают за стабильность сети и за проверку транзакций, добавляет Першиков. Инфляция зашита в код биткойна (на текущий момент она порядка 0,8%), а эмиссия ограничена 21 млн монет, отмечает он. Сейчас во всем мире добыто около 19,44 млн биткойнов.
Еще одно из отличий – транзакции в сети биткойна происходят напрямую между пользователями без участия посредников, говорит Осипов. К тому же такие транзакции нельзя отменить или оспорить, в отличие от традиционных платежей, отмечает он.
Биткойн не привязан к какой-либо валюте или активу и не зависит от политики центральных банков, продолжает Осипов. Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.
Данная криптовалюты хранится в специальных электронных кошельках – это программный продукт или физическое устройство для хранения открытых и закрытых ключей доступа к аккаунтам на криптовалютных биржах. Криптокошелек не является кошельком в прямом смысле этого слова: в нем не хранится криптовалюта, как деньги в обычном кошельке. Вместо этого он считывает информацию с публичного реестра, в котором хранятся все сведения об операциях с криптовалютой, в том числе о балансе того или иного кошелька.
Существует два типа кошельков:
1) Горячие, для работы с которыми требуется подключение к интернету. Они довольно просты в использовании и поэтому более популярны.
2) Холодные, которые не подключения к сети. Они считаются более безопасными, чем их горячие аналоги.
Хранить и покупать биткойны могут как обычные люди, так и юрлица, которые могут ставить их на свой баланс как имущество, отмечает он.
Где и как получить биткойн
Получить биткойн можно разными способами, отмечает Першиков: намайнить при помощи оборудования для добычи, купить на криптобиржах или у другого человека в рамках р2р-сделки. Все эти способы легальны в России, но могут быть запрещены в других странах, добавляет он.
Также возможно получить биткойны через стейкинг, рассуждает Осипов: это процесс, при котором пользователь может зарабатывать биткойны, удерживая их на определенных платформах. Это требует наличия определенного количества биткойнов и может приносить пассивный доход, отмечает он.
Зарабатывать небольшие суммы криптовалюты без вложений можно также через так называемые биткойн-краны, продолжает Осипов. Это сайты или приложения, где пользователи получают биткойны или другую криптовалюту, выполняя простые задания, например решая капчи, кликая по ссылке или просматривая рекламу, поясняет он.
Хранить и покупать биткойны могут как обычные люди, так и юрлица, которые могут ставить их на свой баланс как имущество, отмечает Першиков.
Преимущества и риски биткойна
Преимущества биткойна заключаются в его анонимности, децентрализованной природе и отсутствии контроля со стороны регуляторов, что делает его саморегулируемым активом, рассказывает Першиков. Это позволяет пользователям иметь полный контроль над своими средствами и защищает их от вмешательства со стороны государственных властей или финансовых учреждений, добавляет Осипов.
Но биткойн высоко волатилен, что делает его неудобным для транзакций в качестве оплаты за услуги или товары, его очень сложно хеджировать, и многие страны и бизнесы не поддерживают платежи в криптовалюте ввиду отсутствия регулирования и законодательства.
Среди рисков биткойна Осипов также видит возможность потери доступа к электронному кошельку из-за сбоев в системе или утери данных. Кроме того, биткойн может использоваться для незаконных целей, таких как взятка, покупка запрещенных или ограниченных к обороту товаров, отмывание средств, полученных преступных путем, перечисляет он.