Mercedes пригрозил закрыть заводы из-за отказа сотрудников работать сверхурочно
Компания Mercedes-Benz пригрозила закрыть два завода, если сотрудники предприятий откажутся от сверхурочной работы. Об этом пишет WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.
Кроме того, компания может урезать сотрудникам праздничные и рождественские бонусы, а также отменить специальные выплаты. По словам собеседников издания, совет директоров автоконцерна стремится сэкономить до 800 млн евро на затратах в Германии.
Как отметил член производственного совета Михаэль Шибе, если снизить издержки не выйдет, предприятие по производству легковых автомобилей и завод по производству компонентов силовой установки придется закрыть.
3 сентября стало известно, что Volkswagen дополнительно сократит около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабного плана реструктуризации, одобренного наблюдательным советом компании. Новый план фактически удваивает согласованный объем сокращений – с учетом программы, принятой ранее, общее число сокращаемых рабочих мест может достигнуть около 100 000.