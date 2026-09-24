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Главная / Бизнес /

Mercedes пригрозил закрыть заводы из-за отказа сотрудников работать сверхурочно

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания Mercedes-Benz пригрозила закрыть два завода, если сотрудники предприятий откажутся от сверхурочной работы. Об этом пишет WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

Кроме того, компания может урезать сотрудникам праздничные и рождественские бонусы, а также отменить специальные выплаты. По словам собеседников издания, совет директоров автоконцерна стремится сэкономить до 800 млн евро на затратах в Германии.

Как отметил член производственного совета Михаэль Шибе, если снизить издержки не выйдет, предприятие по производству легковых автомобилей и завод по производству компонентов силовой установки придется закрыть.

3 сентября стало известно, что Volkswagen дополнительно сократит около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабного плана реструктуризации, одобренного наблюдательным советом компании. Новый план фактически удваивает согласованный объем сокращений – с учетом программы, принятой ранее, общее число сокращаемых рабочих мест может достигнуть около 100 000. 

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