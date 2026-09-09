Европа меняет колеса

Европа меняет колесаЭкспансия китайского автопрома в Европу и ее последствия
Начало сентября ознаменовано тревожными новостями от европейских автоконцернов. Volkswagen собрался закрыть четыре завода в родной Германии на рубеже 2031–2034 гг. – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. Кроме того, компания рассматривает возможность продажи входящего в группу итальянского производителя мотоциклов Ducati. По оценке Bloomberg, стоимость актива может составить порядка 1,25 млрд евро.
Mercedes грозится перенести часть производственных мощностей в Восточную Европу, если рабочие не согласятся на удлинение рабочей недели на пять часов без финансовых компенсаций. Jaguar Land Rover (входит в индийскую Tata Group) сократит 4000 рабочих мест в Великобритании за ближайшие два года.
При этом сами англичане охотно ездят на китайских автомобилях. В топ-10 самых популярных легковых машин в Великобритании по итогам августа четыре китайские. На 2-м месте после Ford Puma расположился Jaecoo 7 с результатом 2022 проданных авто. Это бренд корпорации Chery, у нас в стране он выпускается группой АГР под наименованием Jeland J7. На 3-м месте MG HS (у нас – «Москвич М70»), 1785 машин, на четвертом – Jaecoo 5 (Jeland J6), на шестом – Omoda 5. В целом продажи машин в Евросоюзе растут. Если верить данным местной ассоциации автопроизводителей ACEA, в первом полугодии рост составил почти 6% до 5,9 млн шт. В июне продажи выросли на 14% в годовом выражении до 1,15 млн автомобилей.
Но если традиционные лидеры этого рынка – Volkswagen, альянс Stellantis, Renault – увеличили свои продажи на 4–7%, то китайская BYD – втрое, Chery – в 3,7 раза, SAIC – в 1,5 раза. Очевидно, база для сравнения у китайских концернов более низкая, чем у конкурентов, но темпы роста впечатляют. Федеральное статистическое управление Германии в августе подсчитало, что занятость в автомобилестроительном секторе страны упала до минимума за 20 лет, составив 691 500 человек. За год сектор потерял 42 300 рабочих мест, или 6% от общего числа, а крупнейшие автопроизводители сокращают планы продаж из-за слабых результатов в Китае.
Авторынок в КНР в августе просел на 24% год к году до 1,5 млн легковых машин, следует из данных профильной ассоциации. В связи с этим китайцы активно поставляют свои автомобили на экспорт, рост по этому направлению составил 1,8 раза до 888 000 шт. Такой вот замкнутый круг получается. В России полноценное нашествие китайского автопрома состоялось еще в 2022 г., после начала СВО. За неимением особых альтернатив у покупателя автоконцерны из КНР быстро попали в неконкурентное положение на рынке, а затем усилиями правительства и национальных игроков начали постепенно локализовывать производство. Радует, что теперь это коснулось не только нас.