Европа меняет колеса

Авторынок в КНР в августе просел на 24% год к году до 1,5 млн легковых машин, следует из данных профильной ассоциации. В связи с этим китайцы активно поставляют свои автомобили на экспорт, рост по этому направлению составил 1,8 раза до 888 000 шт. Такой вот замкнутый круг получается. В России полноценное нашествие китайского автопрома состоялось еще в 2022 г., после начала СВО. За неимением особых альтернатив у покупателя автоконцерны из КНР быстро попали в неконкурентное положение на рынке, а затем усилиями правительства и национальных игроков начали постепенно локализовывать производство. Радует, что теперь это коснулось не только нас.