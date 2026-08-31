Мантуров: к 2035 году четверть авторынка России займут электрокары и гибриды

«Основу до 2035 г. продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные решения. При этом будет последовательно расти доля альтернативных силовых установок. В частности, в легковом сегменте до 2035 г. четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды», – сказал он.