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Мантуров: к 2035 году четверть авторынка России займут электрокары и гибриды

Анна Суслова

К 2035 г. четверть выпускаемых автомобилей на российском рынке будет приходиться на электрокары и гибриды. Об этом на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, которое было посвящено обновленной стратегии развития автопрома.

«Основу до 2035 г. продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные решения. При этом будет последовательно расти доля альтернативных силовых установок. В частности, в легковом сегменте до 2035 г. четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды», – сказал он.

По словам Мантурова, сейчас правительство старается заложить принцип сквозной унификации (общие узлы и решения используются на различных моделях). При этом такой подход будет опираться на национальную суверенную базу. Результатом такого решения станет полная технологическая независимость страны.

В целевом сценарии правительство планирует довести до 80% производство легковых машин и до 90% – по грузовикам и автобусам в рамках данного подхода.

Президент России Владимир Путин также связывал будущее российского автопрома с гибридным транспортом. Газомоторное топливо, на котором работают гибридные автомобили, наиболее перспективно, отметил он.

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