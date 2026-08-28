Путин связал будущее автопрома с развитием гибридного транспорта
Будущее автомобильной промышленности связано с гибридным транспортом, заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на предприятии в Нижнем Новгороде.
В Европе сейчас обсуждают, насколько оправданной была ставка преимущественно на электротранспорт, сказал президент.
Путин отметил, что для России наиболее перспективным направлением является развитие транспорта на газомоторном топливе. «Будущее, скорее всего, за гибридным транспортом. А для нас газомоторное [топливо], как мне кажется, наиболее перспективно», – отметил он.
30 июля «Ведомости» писали со ссылкой на «Автостат», что россияне в первом полугодии 2026 г. приобрели 7729 легковых электромобилей с пробегом. Это почти на 40% больше, чем в январе – июне 2025 г.
Порядка половины вторичного рынка электрокаров (49%) приходится на три марки. На 1-м месте – японский Nissan с результатом 1715 машин, за которым следует китайский Zeekr (1240 шт.). Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen (802 шт.). Кроме них в топ-5 брендов попали американская Tesla и немецкая Audi с результатом 702 и 623 электрокара соответственно.