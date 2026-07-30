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Главная / Авто /

Продажи электромобилей с пробегом подскочили на 40%

Ситуация на рынке едва ли позволит этому сегменту расти такими темпами дальше
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россияне в первом полугодии 2026 г. приобрели 7729 легковых электромобилей с пробегом, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это почти на 40% больше, чем в январе – июне 2025 г.

Порядка половины вторичного рынка электрокаров (49%) приходится на три марки. На 1-м месте – японский Nissan с результатом 1715 машин, за которым следует китайский Zeekr (1240 шт.). Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen (802 шт.). Кроме них в топ-5 брендов попали американская Tesla и немецкая Audi с результатом 702 и 623 электрокара соответственно.

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